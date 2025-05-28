Зеленский встречается с Мерцем в Германии — трансляция

В среду, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию. В рамках визита он встретится с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом.

Об этом информируют Новини.LIVE.

Зеленский прибыл в Германию — прямая трансляция

Как известно, в среду, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с канцлером Фридрихом Мерцом в Германии. Это произойдет в рамках его стремления укрепить поддержку со стороны союзников Украины и усилий, направленных на окончание полномасштабной войны.

"В центре внимания визита будет поддержка Украины со стороны Германии, а также усилия, направленные на прекращение огня", — заявил представитель немецкого правительства.

Накануне Мерц объявил, что Германия и другие основные союзники сняли ограничения на диапазон вооружений, поставляемых в Украину для борьбы с Россией.

Ранее мы информировали, что в среду, 28 мая, Зеленский планирует посетить Германию.

Также мы сообщали, что недавно Фридрих Мерц заявил, что полномасштабная война в Украине быстро не завершится.