Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Зеленский встречается с Мерцем в Германии — трансляция arrow
Зеленский встречается с Мерцем в Германии — трансляция

Зеленский встречается с Мерцем в Германии — трансляция

28 мая 2025 г. 12:45

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Пресс-конференция Зеленского и Мерца в Германии — трансляция

Text

Зеленский прибыл в Германию — эфир День.LIVE

Text

Зеленский встречается с Мерцем в Германии — трансляция

Text

Где могут встретиться Зеленский и Путин — эфир Ранок.LIVE

27 мая 2025
Text

Трамп готов снять все ограничения для Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

Турция приглашает Украину и РФ на переговоры — эфир День.LIVE

Text

Дуда предупредил о мести РФ от Трампа — эфир Ранок.LIVE

26 мая 2025
Text

В Ливерпуле авто въехало в толпу — прямая трансляция с места

Text

Мерц заявил о разрешении на дальнобойные удары — эфир День.LIVE

Text

Сибига и Рютте выступают в штаб-квартире НАТО — прямой эфир

Text

14:15 Пресс-конференция Зеленского и Мерца в Германии — трансляция

Text

13:19 Зеленский прибыл в Германию — эфир День.LIVE

Text

12:45 Зеленский встречается с Мерцем в Германии — трансляция

Text

08:00 Где могут встретиться Зеленский и Путин — эфир Ранок.LIVE

27 мая 2025
Text

17:58 Трамп готов снять все ограничения для Украины — эфир Вечір.LIVE

В среду, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию. В рамках визита он встретится с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом.

Об этом информируют Новини.LIVE.

Зеленский прибыл в Германию — прямая трансляция

Как известно, в среду, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с канцлером Фридрихом Мерцом в Германии. Это произойдет в рамках его стремления укрепить поддержку со стороны союзников Украины и усилий, направленных на окончание полномасштабной войны.

"В центре внимания визита будет поддержка Украины со стороны Германии, а также усилия, направленные на прекращение огня", — заявил представитель немецкого правительства.

Накануне Мерц объявил, что Германия и другие основные союзники сняли ограничения на диапазон вооружений, поставляемых в Украину для борьбы с Россией.

Ранее мы информировали, что в среду, 28 мая, Зеленский планирует посетить Германию.

Также мы сообщали, что недавно Фридрих Мерц заявил, что полномасштабная война в Украине быстро не завершится.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Text

14:15 Пресс-конференция Зеленского и Мерца в Германии — трансляция

14:08 В столице РФ пытались отравить зверей в зоопарке

13:59 Зеленский раскрыл численность войск РФ на Сумском направлении

13:53 Ситуация с выездом за границу — пробки на трассе Одесса-Рени

13:50 Адвокат Зинченко прокомментировал видеодоказательства в суде

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:50 В деле Фарион новые доказательства – Зинченко раскритиковал их

13:23 Синоптик Диденко предупредила о погодных качелях завтра — прогноз

Text

13:19 Зеленский прибыл в Германию — эфир День.LIVE

13:15 Путин назвал условия, при которых прекратит войну в Украине — СМИ

13:11 Одесситы помнят героев — минута молчания возле Привоза

14:08 В столице РФ пытались отравить зверей в зоопарке

13:59 Зеленский раскрыл численность войск РФ на Сумском направлении

13:53 Ситуация с выездом за границу — пробки на трассе Одесса-Рени

13:50 Адвокат Зинченко прокомментировал видеодоказательства в суде

13:50 В деле Фарион новые доказательства – Зинченко раскритиковал их

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:23 Синоптик Диденко предупредила о погодных качелях завтра — прогноз

13:15 Путин назвал условия, при которых прекратит войну в Украине — СМИ

13:11 Одесситы помнят героев — минута молчания возле Привоза

13:10 Кое-кто будет в восторге — какие товары в АТБ стоят на 50% меньше

13:10 Юноши возвращаются в Украину ради контракта "18-24" — 28 ОМБр

22:33 Языковые конфликты в Одессе — как их можно решить

23 мая

19:43 Правила войны изменились — море больше не принадлежит россиянам

22 мая

19:46 Горох, черешня и клубника — цены на одесском Новом базаре

21 мая

22:33 Туристическая Одесса — насколько город готов к курортному сезону

19:43 Шесть лет Зеленский у власти — чем он запомнился одесситам

20 мая

19:44 В Одессе подорожали овощи и фрукты — как это повлияло на людей

19 мая

20:21 День основания Одессы — новая дата в истории города

17 мая

06:33 ВЛК без ТЦК — что нужно знать и как действовать

16 мая

19:46 Дадут ли переговоры с РФ шанс на мир — мнения одесситов

06:11 Абрикосы, черешня, мед — как морозы повлияли на урожай

Text

14:15 Пресс-конференция Зеленского и Мерца в Германии — трансляция

Text

13:19 Зеленский прибыл в Германию — эфир День.LIVE

Text

12:45 Зеленский встречается с Мерцем в Германии — трансляция

Text

08:00 Где могут встретиться Зеленский и Путин — эфир Ранок.LIVE

27 мая
Text

17:58 Трамп готов снять все ограничения для Украины — эфир Вечір.LIVE