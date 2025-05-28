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Зеленський зустрічається з Мерцем у Німеччині — трансляція

Зеленський зустрічається з Мерцем у Німеччині — трансляція

28 травня 2025 р. 12:45

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У середу, 28 травня, президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини. У межах візиту він зустрінеться із канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом.

Про це інформують Новини.LIVE.

Зеленський прибув до Німеччини — пряма трансляція

Як відомо, у середу, 28 травня, президент України Володимир Зеленський проведе переговори з канцлером Фрідріхом Мерцом у Німеччині. Це відбудеться в межах його прагнення зміцнити підтримку з боку союзників України та зусиль, спрямованих на закінчення повномасштабної війни.

"У центрі уваги візиту буде підтримка України з боку Німеччини, а також зусилля, спрямовані на припинення вогню", — заявив речник німецького уряду.

Напередодні Мерц оголосив, що Німеччина та інші основні союзники зняли обмеження на діапазон озброєнь, які постачаються в Україну для боротьби з Росією.

Раніше ми інформували, що у середу, 28 травня, Зеленський планує відвідати Німеччину.

Також ми повідомляли, що нещодавно Фрідріх Мерц заявив, що повномасштабна війна в Україні швидко не завершиться.

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