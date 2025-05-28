Зеленський зустрічається з Мерцем у Німеччині — трансляція

У середу, 28 травня, президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини. У межах візиту він зустрінеться із канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом.
Про це інформують Новини.LIVE.
Зеленський прибув до Німеччини — пряма трансляція
Як відомо, у середу, 28 травня, президент України Володимир Зеленський проведе переговори з канцлером Фрідріхом Мерцом у Німеччині. Це відбудеться в межах його прагнення зміцнити підтримку з боку союзників України та зусиль, спрямованих на закінчення повномасштабної війни.
"У центрі уваги візиту буде підтримка України з боку Німеччини, а також зусилля, спрямовані на припинення вогню", — заявив речник німецького уряду.
Напередодні Мерц оголосив, що Німеччина та інші основні союзники зняли обмеження на діапазон озброєнь, які постачаються в Україну для боротьби з Росією.
Раніше ми інформували, що у середу, 28 травня, Зеленський планує відвідати Німеччину.
Також ми повідомляли, що нещодавно Фрідріх Мерц заявив, що повномасштабна війна в Україні швидко не завершиться.