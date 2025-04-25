Зеленский сделал заявление о НАТО и гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл, о чем партнеры говорили в Лондоне. Он прокомментировал вероятность вступления Украины в НАТО и гарантии безопасности от союзники.

Об этом украинский лидер заявил в ответ на вопрос журналиста Новини.LIVE Галины Остаповец.

Что Зеленский сказал о вероятности вступления в НАТО

По словам Президента, сейчас страна вместе с союзниками работают над этим.

Он отметил, что гарантии безопасности — это контингент и формат 5-й статьи НАТО.

"Это зависит прежде всего от союзнической позиции партнеров, поэтому, если ее нет, то в настоящее время нам нужны гарантии безопасности", — добавил украинский лидер.

Напомним, глава государства рассказал, что на переговорах в Лондоне представители США представили свое видение завершения войны в Украине.

Спецпредставитель США Кит Келлог после встречи отметил, что пришло время двигаться вперед.