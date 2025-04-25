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Зеленский сделал заявление о НАТО и гарантиях безопасности

Зеленский сделал заявление о НАТО и гарантиях безопасности

25 апреля 2025 г. 20:25

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Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл, о чем партнеры говорили в Лондоне. Он прокомментировал вероятность вступления Украины в НАТО и гарантии безопасности от союзники.

Об этом украинский лидер заявил в ответ на вопрос журналиста Новини.LIVE Галины Остаповец.

Что Зеленский сказал о вероятности вступления в НАТО

По словам Президента, сейчас страна вместе с союзниками работают над этим.

Он отметил, что гарантии безопасности — это контингент и формат 5-й статьи НАТО.

"Это зависит прежде всего от союзнической позиции партнеров, поэтому, если ее нет, то в настоящее время нам нужны гарантии безопасности", — добавил украинский лидер.

Напомним, глава государства рассказал, что на переговорах в Лондоне представители США представили свое видение завершения войны в Украине.

Спецпредставитель США Кит Келлог после встречи отметил, что пришло время двигаться вперед.

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Text

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6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона