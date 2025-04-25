Зеленский сделал заявление о НАТО и гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл, о чем партнеры говорили в Лондоне. Он прокомментировал вероятность вступления Украины в НАТО и гарантии безопасности от союзники.
Об этом украинский лидер заявил в ответ на вопрос журналиста Новини.LIVE Галины Остаповец.
Что Зеленский сказал о вероятности вступления в НАТО
По словам Президента, сейчас страна вместе с союзниками работают над этим.
Он отметил, что гарантии безопасности — это контингент и формат 5-й статьи НАТО.
"Это зависит прежде всего от союзнической позиции партнеров, поэтому, если ее нет, то в настоящее время нам нужны гарантии безопасности", — добавил украинский лидер.
Напомним, глава государства рассказал, что на переговорах в Лондоне представители США представили свое видение завершения войны в Украине.
Спецпредставитель США Кит Келлог после встречи отметил, что пришло время двигаться вперед.