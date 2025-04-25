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Зеленський зробив заяву щодо вступу до НАТО і гарантій безпеки

Зеленський зробив заяву щодо вступу до НАТО і гарантій безпеки

25 квітня 2025 р. 20:25

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Президент України Володимир Зеленський розкрив, про що партнери говорили у Лондоні. Він прокоментував ймовірність вступу України у НАТО та гарантії безпеки від союзники.

Про це український лідер заявив у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

Що Зеленський сказав про ймовірність вступу в НАТО

За словами Президента, наразі країна разом із союзниками працюють над цим.

Він наголосив, що гарантії безпеки — це контингент та формат 5-ї статті НАТО.

"Це залежить передусім від союзницької позиції партнерів, тому, якщо її немає, то на цей час нам потрібні гарантії безпеки", — додав український лідер.

Нагадаємо, глава держави розповів, що на переговорах у Лондоні представники США представили своє бачення завершення війни в Україні.

Cпецпредставник США Кіт Келлог після зустрічі зазначив, що настав час рухатися вперед

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

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