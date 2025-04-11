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Зеленский сделал заявление по поводу Рамштайна — эфир Ранок.LIVE

Зеленский сделал заявление по поводу Рамштайна — эфир Ранок.LIVE

11 апреля 2025 г. 8:00

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В эфире Ранок.LIVE обсудят новое заявление Президента Украины Владимира Зеленского по поводу Рамштайна. Известно, что есть новые договоренности.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира стали:

  • Аскад Ашурбеков, депутат Запорожского областного совета;
  • Константин, позывной "Сокол", командир штурмового батальона 92 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко;
  • Вадим Пикуз, и.о. председателя Мариупольского районного совета;
  • Виталий Кулик, футуролог;
  • Игорь Козий, военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества;
  • Валерий Боровик, председатель правления Альянса "Новая энергия Украины", основатель компании производителя БпЛА "Первый контакт";
  • Олесь Доний, политолог, общественный деятель;
  • Сергей Нагорняк, народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
  • Андрей Рева, министр социальной политики 2016-2019 гг.

Напомним, Зеленский заявил, что необходимо использовать тактику давления на Россию ради того, чтобы террор и война прекратились.

Ранее глава государства сообщил, что Украина планирует провести очередные переговоры с Соединенными Штатами Америки в ближайшее время.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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