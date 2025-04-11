Зеленский сделал заявление по поводу Рамштайна — эфир Ранок.LIVE

В эфире Ранок.LIVE обсудят новое заявление Президента Украины Владимира Зеленского по поводу Рамштайна. Известно, что есть новые договоренности.

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Эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира стали:

Аскад Ашурбеков, депутат Запорожского областного совета;

Константин, позывной "Сокол", командир штурмового батальона 92 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко;

Вадим Пикуз, и.о. председателя Мариупольского районного совета;

Виталий Кулик, футуролог;

Игорь Козий, военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества;

Валерий Боровик, председатель правления Альянса "Новая энергия Украины", основатель компании производителя БпЛА "Первый контакт";

Олесь Доний, политолог, общественный деятель;

Сергей Нагорняк, народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

Андрей Рева, министр социальной политики 2016-2019 гг.

Напомним, Зеленский заявил, что необходимо использовать тактику давления на Россию ради того, чтобы террор и война прекратились.

Ранее глава государства сообщил, что Украина планирует провести очередные переговоры с Соединенными Штатами Америки в ближайшее время.