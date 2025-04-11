Зеленский сделал заявление по поводу Рамштайна — эфир Ранок.LIVE

В эфире Ранок.LIVE обсудят новое заявление Президента Украины Владимира Зеленского по поводу Рамштайна. Известно, что есть новые договоренности.
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Эфир Ранок.LIVE
Гостями эфира стали:
- Аскад Ашурбеков, депутат Запорожского областного совета;
- Константин, позывной "Сокол", командир штурмового батальона 92 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко;
- Вадим Пикуз, и.о. председателя Мариупольского районного совета;
- Виталий Кулик, футуролог;
- Игорь Козий, военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества;
- Валерий Боровик, председатель правления Альянса "Новая энергия Украины", основатель компании производителя БпЛА "Первый контакт";
- Олесь Доний, политолог, общественный деятель;
- Сергей Нагорняк, народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;
- Андрей Рева, министр социальной политики 2016-2019 гг.
Напомним, Зеленский заявил, что необходимо использовать тактику давления на Россию ради того, чтобы террор и война прекратились.
Ранее глава государства сообщил, что Украина планирует провести очередные переговоры с Соединенными Штатами Америки в ближайшее время.