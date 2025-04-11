Зеленський зробив заяву щодо Рамштайну — ефір Ранок.LIVE

В ефірі Ранок.LIVE обговорять нову заяву Президента України Володимира Зеленського щодо Рамштайну. Відомо, що є нові домовленості.

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Ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру стали:

Аскад Ашурбеков, депутат Запорізької обласної ради;

Костянтин, позивний "Сокіл", командир штурмового батальйону 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка;

Вадим Пікуз, в.о. голови Маріупольської районної ради;

Віталій Кулик, футуролог;

Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва;

Валерій Боровик, голова правління Альянсу "Нова енергія України", засновник компанії виробника БпЛА "Перший контакт";

Олесь Доній, політолог, громадський діяч;

Сергій Нагорняк, народний депутат "Слуга народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

Андрій Рева, міністр соціальної політики 2016-2019 рр.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що необхідно використовувати тактику тиску на Росію заради того, аби терор і війна припинилися.

Раніше глава держави повідомив, що Україна планує провести чергові переговори зі Сполученими Штатами Америки найближчим часом.