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Зеленський зробив заяву щодо Рамштайну — ефір Ранок.LIVE

Зеленський зробив заяву щодо Рамштайну — ефір Ранок.LIVE

11 квітня 2025 р. 08:00

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В ефірі Ранок.LIVE обговорять нову заяву Президента України Володимира Зеленського щодо Рамштайну. Відомо, що є нові домовленості.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру стали:

  • Аскад Ашурбеков, депутат Запорізької обласної ради;
  • Костянтин, позивний "Сокіл", командир штурмового батальйону 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка;
  • Вадим Пікуз, в.о. голови Маріупольської районної ради;
  • Віталій Кулик, футуролог;
  • Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва;
  • Валерій Боровик, голова правління Альянсу "Нова енергія України", засновник компанії виробника БпЛА "Перший контакт";
  • Олесь Доній, політолог, громадський діяч;
  • Сергій Нагорняк, народний депутат "Слуга народу", Комітет  з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
  • Андрій Рева, міністр соціальної політики 2016-2019 рр.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що необхідно використовувати тактику тиску на Росію заради того, аби терор і війна припинилися.

Раніше глава держави повідомив, що Україна планує провести чергові переговори зі Сполученими Штатами Америки найближчим часом.

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08:03 Спецтрибунал зможе судити Путіна за однієї умови — про що йдеться

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08:00 Гроші для постраждалих — хто зможе отримати до 50 тис. грн

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

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21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона