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Зеленский сделал заявление о прекращении огня — эфир Вечір.LIVE

Зеленский сделал заявление о прекращении огня — эфир Вечір.LIVE

19 декабря 2024 г. 17:50

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17:50 Зеленский сделал заявление о прекращении огня — эфир Вечір.LIVE

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14:32 Подоляк объяснил, при каких условиях проведут выборы в Украине

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13:00 Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

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12:51 Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

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12:17 Поощряло руководство — нардеп высказался о скандале в 211 бригаде

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11:07 Сазонов отметил проблему бюрократии в армии

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09:53 Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

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09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

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07:51 Подоляк назвал условия окончания войны в 2025 году

18 декабря 2024
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22:38 Украина и Катар планировали бизнес с газом — детали от Камельчука

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17:50 Зеленский сделал заявление о прекращении огня — эфир Вечір.LIVE

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14:32 Подоляк объяснил, при каких условиях проведут выборы в Украине

Text

13:00 Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:51 Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

Text

12:17 Поощряло руководство — нардеп высказался о скандале в 211 бригаде

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11:07 Сазонов отметил проблему бюрократии в армии

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09:53 Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

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09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

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07:51 Подоляк назвал условия окончания войны в 2025 году

18 декабря 2024
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22:38 Украина и Катар планировали бизнес с газом — детали от Камельчука

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о новых заявлениях Президента Украины Владимира Зеленского об окончании войны и прекращении огня. Также узнаем о позиции премьера Венгрии Виктора Орбана касательно рождественского перемирия.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Другие темы эфира:

  • Всемирный банк выделил Украине более 2,05 млрд долларов на средства доходов от замороженных активов РФ;
  • перебои с теплом возможны не только в Николаеве, но и в Киеве и Одессе;
  • Зеленский попросит Евросоюз о защите газовых хранилищ и АЭС.

Гости сегодняшнего эфира:

  • народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии Владимир Мороз;
  • народный депутат Георгий Мазурашу;
  • политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
  • журналист, медиаменеджер Евгений Киселев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, до какого момента не будет прекращения огня. По его словам, для этого у страны должна быть гарантия безопасности и сильная позиция. Также глава государства отметил важность участия Европы в переговорах, когда наступит подходящий момент.

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18:12 Синоптики предупредили киевлян о погоде завтра — чего ждать

17:59 Мобилизация забронированных мужчин — в ВСУ сделали заявление

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:50 Услуга временно недоступна – что отобрали в мобильных абонентов

17:47 Зеленский назвал Путина "старым фантазером" и объяснил почему

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12:17 Поощряло руководство — нардеп высказался о скандале в 211 бригаде

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:07 Сазонов отметил проблему бюрократии в армии

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09:53 Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

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09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

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07:51 Подоляк назвал условия окончания войны в 2025 году

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22:38 Украина и Катар планировали бизнес с газом — детали от Камельчука