Зеленский сделал заявление о прекращении огня — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о новых заявлениях Президента Украины Владимира Зеленского об окончании войны и прекращении огня. Также узнаем о позиции премьера Венгрии Виктора Орбана касательно рождественского перемирия.

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Другие темы эфира:

Всемирный банк выделил Украине более 2,05 млрд долларов на средства доходов от замороженных активов РФ;

перебои с теплом возможны не только в Николаеве, но и в Киеве и Одессе;

Зеленский попросит Евросоюз о защите газовых хранилищ и АЭС.

Гости сегодняшнего эфира:

народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии Владимир Мороз;

народный депутат Георгий Мазурашу;

политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;

журналист, медиаменеджер Евгений Киселев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, до какого момента не будет прекращения огня. По его словам, для этого у страны должна быть гарантия безопасности и сильная позиция. Также глава государства отметил важность участия Европы в переговорах, когда наступит подходящий момент.