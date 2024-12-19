Зеленський зробив заяву щодо припинення вогню — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про нові заяви Президента України Володимира Зеленського щодо закінчення війни та припинення вогню. Також дізнаємося про позицію прем'єра Угорщини Віктора Орбана стосовно Різдвяного перемир'я.

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Інші теми ефіру:

Світовий банк виділив Україні понад 2,05 млрд доларів коштом доходів від заморожених активів РФ;

перебої з теплом можливі не лише в Миколаєві, а й у Києві та Одесі;

Зеленський попросить Євросоюз про захист газових сховищ та АЕС.

Гості сьогоднішнього ефіру:

народний депутат України, голова підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Володимир Мороз;

народний депутат Георгій Мазурашу;

політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;

журналіст, медіаменеджер Євген Кисельов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив, до якого моменту не буде припинення вогню. За його словами, для цього країна повинна мати гарантії безпеки та сильну позицію. Також глава держави наголосив на важливості участі Європи у переговорах, коли настане відповідний момент.