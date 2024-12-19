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Зеленський зробив заяву щодо припинення вогню — ефір Вечір.LIVE

Зеленський зробив заяву щодо припинення вогню — ефір Вечір.LIVE

19 грудня 2024 р. 17:50

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17:50 Зеленський зробив заяву щодо припинення вогню — ефір Вечір.LIVE

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14:32 Подоляк пояснив, за яких умов будуть проведені вибори в Україні

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13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

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12:51 Войцехівський пояснив, чому онлайн-вибори в Україні неможливі

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11:07 Сазонов наголосив на проблемі бюрократії в армії

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09:53 Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

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09:00 У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

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07:51 Подоляк назвав умови закінчення війни у 2025 році

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22:38 Україна і Катар планували бізнес з газом — деталі від Камельчука

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17:50 Зеленський зробив заяву щодо припинення вогню — ефір Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк пояснив, за яких умов будуть проведені вибори в Україні

Text

13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:51 Войцехівський пояснив, чому онлайн-вибори в Україні неможливі

Text

12:17 Сприяло керівництво — нардеп прокоментував скандал в 211 бригаді

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:07 Сазонов наголосив на проблемі бюрократії в армії

Text

09:53 Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

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09:00 У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

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07:51 Подоляк назвав умови закінчення війни у 2025 році

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Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про нові заяви Президента України Володимира Зеленського щодо закінчення війни та припинення вогню. Також дізнаємося про позицію прем'єра Угорщини Віктора Орбана стосовно Різдвяного перемир'я.

Подивитись ефір можна за посиланням.

Інші теми ефіру:

  • Світовий банк виділив Україні понад 2,05 млрд доларів коштом доходів від заморожених активів РФ;
  • перебої з теплом можливі не лише в Миколаєві, а й у Києві та Одесі;
  • Зеленський попросить Євросоюз про захист газових сховищ та АЕС.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • народний депутат України, голова підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Володимир Мороз;
  • народний депутат Георгій Мазурашу;
  • політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
  • журналіст, медіаменеджер Євген Кисельов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив, до якого моменту не буде припинення вогню. За його словами, для цього країна повинна мати гарантії безпеки та сильну позицію. Також глава держави наголосив на важливості участі Європи у переговорах, коли настане відповідний момент. 

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18:53 Зеленський обговорив з прем'єром Чехії потреби України

18:51 Подоляк сказав, як довго йде до України обіцяна партнерами зброя

18:36 Окупанти атакували Харківщину ракетою — є загиблі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:33 Скільки штрафів може прийти за ігнорування повісток від ТЦК

18:29 Українізація на півдні гальмує — мовний омбудсман назвав причину

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17:50 Зеленський зробив заяву щодо припинення вогню — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

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11:07 Сазонов наголосив на проблемі бюрократії в армії

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09:53 Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

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