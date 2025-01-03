Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

Сегодня, 3 января, в эфире Ранок.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим целый ряд важных и актуальных вопросов. В частности, прокомментируем совместное интервью Президента Украины Владимира Зеленского и его супруги Елены.
Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.
О чем эфир
В эфире Ранок.LIVE мы обсудим:
- Интервью Владимира и Елены Зеленских;
- Минобороны проанализирует работу командования Сухопутных войск;
- Новые угрозы Фицо: что будет с украинскими беженцами в Словакии?
Гости эфира:
- военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман;
- сержант 24 ОМШБ "Айдар" Александр Колым;
- политолог Ростислав Балабан;
- методист Украинского института развития образования Сергей Берендеев;
- политтехнолог Виталий Бала;
- нардеп от фракции "Батькивщина" Сергей Евтушок;
- военный ВСУ, министр инфраструктуры Украины (2016-2019 гг.) Владимир Емельян;
- эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн;
- автомобильный эксперт Александр Федченко.
Ранее мы писали, что первая леди Елена Зеленская рассказала, как изменилась ее супружеская жизнь с Владимиром Зеленским. Она призналась, что этот год был сложен, однако принес и положительные изменения.
Также Владимир Зеленский объяснил, почему сейчас тяжелая ситуация на фронте именно на Востоке Украины. Он пообещал сделать все возможное, чтобы уже в январе фронт стабилизировался.