Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

Сегодня, 3 января, в эфире Ранок.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим целый ряд важных и актуальных вопросов. В частности, прокомментируем совместное интервью Президента Украины Владимира Зеленского и его супруги Елены.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

В эфире Ранок.LIVE мы обсудим:

Интервью Владимира и Елены Зеленских;

Минобороны проанализирует работу командования Сухопутных войск;

Новые угрозы Фицо: что будет с украинскими беженцами в Словакии?

Гости эфира:

военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман;

сержант 24 ОМШБ "Айдар" Александр Колым;

политолог Ростислав Балабан;

методист Украинского института развития образования Сергей Берендеев;

политтехнолог Виталий Бала;

нардеп от фракции "Батькивщина" Сергей Евтушок;

военный ВСУ, министр инфраструктуры Украины (2016-2019 гг.) Владимир Емельян;

эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн;

автомобильный эксперт Александр Федченко.

Ранее мы писали, что первая леди Елена Зеленская рассказала, как изменилась ее супружеская жизнь с Владимиром Зеленским. Она призналась, что этот год был сложен, однако принес и положительные изменения.

Также Владимир Зеленский объяснил, почему сейчас тяжелая ситуация на фронте именно на Востоке Украины. Он пообещал сделать все возможное, чтобы уже в январе фронт стабилизировался.