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Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

3 января 2025 г. 8:00

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08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

2 января 2025
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20:53 Корольчук назвал условия поставки электроэнергии в Молдову

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17:50 Спецсовещание Зеленского и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

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13:55 Эксперт прокомментировал угрозы Словакии по электроснабжению

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13:16 Остановка транзита газа — Кучеренко назвал трудности для Украины

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13:00 Подоляк о переговорах с Россией — эфир День.LIVE

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08:00 Сырский прибыл в Курскую область России — эфир Ранок.LIVE

1 января 2025
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18:20 Во Львове открыли улицу в честь Ирины Фарион — как это было

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08:00 Новогоднее обращение Зеленского 2025 — эфир Новини.LIVE

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02:35 Бахматов назвал проблему киевского бюджета во время войны

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08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

2 января 2025
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20:53 Корольчук назвал условия поставки электроэнергии в Молдову

Text

17:50 Спецсовещание Зеленского и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:55 Эксперт прокомментировал угрозы Словакии по электроснабжению

Text

13:16 Остановка транзита газа — Кучеренко назвал трудности для Украины

Text

13:00 Подоляк о переговорах с Россией — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Сырский прибыл в Курскую область России — эфир Ранок.LIVE

1 января 2025
Text

18:20 Во Львове открыли улицу в честь Ирины Фарион — как это было

Text

08:00 Новогоднее обращение Зеленского 2025 — эфир Новини.LIVE

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02:35 Бахматов назвал проблему киевского бюджета во время войны

Сегодня, 3 января, в эфире Ранок.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим целый ряд важных и актуальных вопросов. В частности, прокомментируем совместное интервью Президента Украины Владимира Зеленского и его супруги Елены.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

В эфире Ранок.LIVE мы обсудим:

  • Интервью Владимира и Елены Зеленских;
  • Минобороны проанализирует работу командования Сухопутных войск;
  • Новые угрозы Фицо: что будет с украинскими беженцами в Словакии?

Гости эфира:

  • военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман;
  • сержант 24 ОМШБ "Айдар" Александр Колым;
  • политолог Ростислав Балабан;
  • методист Украинского института развития образования Сергей Берендеев;
  • политтехнолог Виталий Бала;
  • нардеп от фракции "Батькивщина" Сергей Евтушок;
  • военный ВСУ, министр инфраструктуры Украины (2016-2019 гг.) Владимир Емельян;
  • эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн;
  • автомобильный эксперт Александр Федченко.

Ранее мы писали, что первая леди Елена Зеленская рассказала, как изменилась ее супружеская жизнь с Владимиром Зеленским. Она призналась, что этот год был сложен, однако принес и положительные изменения.

Также Владимир Зеленский объяснил, почему сейчас тяжелая ситуация на фронте именно на Востоке Украины. Он пообещал сделать все возможное, чтобы уже в январе фронт стабилизировался.

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07:55 На Киевщине есть погибший и раненые в результате атаки БпЛА

07:55 В Калифорнии самолет врезался в здание мебельной фабрики

07:30 Военным повысят выплаты на коммуналку — какой будет сумма

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:01 На ПриватБанк жалуются из-за "серых комиссий" — детали

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20:53 Корольчук назвал условия поставки электроэнергии в Молдову

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17:50 Спецсовещание Зеленского и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:55 Эксперт прокомментировал угрозы Словакии по электроснабжению

Text

13:16 Остановка транзита газа — Кучеренко назвал трудности для Украины

Text

13:00 Подоляк о переговорах с Россией — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Сырский прибыл в Курскую область России — эфир Ранок.LIVE

1 января 2025
Text

18:20 Во Львове открыли улицу в честь Ирины Фарион — как это было

Text

08:00 Новогоднее обращение Зеленского 2025 — эфир Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвал проблему киевского бюджета во время войны