Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні, 3 січня, в ефірі Ранок.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо цілу низку важливих та актуальних питань. Зокрема, прокоментуємо спільне інтерв'ю Президента України Володимира Зеленського та його дружини Олени.
Подивитися ефір можна о 8:00 рнку за посиланням.
Про що ефір
В ефірі Ранок.LIVE ми обговоримо:
- Інтерв‘ю Володимира та Олени Зеленських;
- Міноборони проаналізує роботу командування Сухопутних військ;
- Нові погрози Фіцо: що буде з українськими біженцями у Словаччині?
Гості ефіру:
- військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман;
- сержант 24 ОМШБ "Айдар" Олександр Колим;
- політолог Ростислав Балабан;
- методист Українського інституту розвитку освіти Сергій Берендєєв;
- політтехнолог Віталій Бала;
- нардеп від фракції "Батьківщина" Сергій Євтушок;
- військовий ЗСУ, міністр інфраструктури України (2016-2019 рр.) Володимир Омелян;
- експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн;
- автомобільний експерт Олександр Федченко.
Раніше ми писали, що перша леді Олена Зеленська розповіла, як змінилося її подружнє життя з Володимиром Зеленським. Вона зізналася, що цей рік був складний, однак приніс і позитивні зміни.
Також Володимир Зеленський пояснив, чому зараз найважча ситуація на фронті саме на Сході України. Він пообіцяв зробити все можливе, щоб вже у січні фронт стабілізувався.