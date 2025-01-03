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Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

03 січня 2025 р. 08:00

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08:00 Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

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17:50 Спецнарада Зеленського та переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

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13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

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13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

Text

12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

Text

11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

Text

11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

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09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

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08:00 Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

2 січня 2025
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20:53 Корольчук назвав умови постачання електроенергії до Молдови

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17:50 Спецнарада Зеленського та переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

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13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

Сьогодні, 3 січня, в ефірі Ранок.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо цілу низку важливих та актуальних питань. Зокрема, прокоментуємо спільне інтерв'ю Президента України Володимира Зеленського та його дружини Олени.

Подивитися ефір можна о 8:00 рнку за посиланням.

Про що ефір

В ефірі Ранок.LIVE ми обговоримо: 

  • Інтерв‘ю Володимира та Олени Зеленських;
  • Міноборони проаналізує роботу командування Сухопутних військ;
  • Нові погрози Фіцо: що буде з українськими біженцями у Словаччині?

Гості ефіру: 

  • військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман;
  • сержант 24 ОМШБ "Айдар" Олександр Колим;
  • політолог Ростислав Балабан;
  • методист Українського інституту розвитку освіти Сергій Берендєєв;
  • політтехнолог Віталій Бала;
  • нардеп від фракції "Батьківщина" Сергій Євтушок;
  • військовий ЗСУ, міністр інфраструктури України (2016-2019 рр.) Володимир Омелян;
  • експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн;
  • автомобільний експерт Олександр Федченко.

Раніше ми писали, що перша леді Олена Зеленська розповіла, як змінилося її подружнє життя з Володимиром Зеленським. Вона зізналася, що цей рік був складний, однак приніс і позитивні зміни. 

Також Володимир Зеленський пояснив, чому зараз найважча ситуація на фронті саме на Сході України. Він пообіцяв зробити все можливе, щоб вже у січні фронт стабілізувався. 

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14:36 Зеленський сказав, скільки полонених повернули з РФ у 2024 році

14:32 Розгромили могили — на Одещині затримали малолітніх вандалів

14:30 Декретні, лікарняні та штрафи — на що ще впливає мінімалка

14:16 У ГУР кажуть, що Росія перекине техніку із Сирії в іншу країну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:15 Збір дров у лісосмугах — чи можна рубати дерева вздовж полів

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09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

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08:00 Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

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