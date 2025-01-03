Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні, 3 січня, в ефірі Ранок.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо цілу низку важливих та актуальних питань. Зокрема, прокоментуємо спільне інтерв'ю Президента України Володимира Зеленського та його дружини Олени.

Подивитися ефір можна о 8:00 рнку за посиланням.

Про що ефір

В ефірі Ранок.LIVE ми обговоримо:

Інтерв‘ю Володимира та Олени Зеленських;

Міноборони проаналізує роботу командування Сухопутних військ;

Нові погрози Фіцо: що буде з українськими біженцями у Словаччині?

Гості ефіру:

військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман;

сержант 24 ОМШБ "Айдар" Олександр Колим;

політолог Ростислав Балабан;

методист Українського інституту розвитку освіти Сергій Берендєєв;

політтехнолог Віталій Бала;

нардеп від фракції "Батьківщина" Сергій Євтушок;

військовий ЗСУ, міністр інфраструктури України (2016-2019 рр.) Володимир Омелян;

експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн;

автомобільний експерт Олександр Федченко.

Раніше ми писали, що перша леді Олена Зеленська розповіла, як змінилося її подружнє життя з Володимиром Зеленським. Вона зізналася, що цей рік був складний, однак приніс і позитивні зміни.

Також Володимир Зеленський пояснив, чому зараз найважча ситуація на фронті саме на Сході України. Він пообіцяв зробити все можливе, щоб вже у січні фронт стабілізувався.