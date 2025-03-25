Зеленский сделал заявление о переговорах с США — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсуждаем важные темы. Речь пойдет о переговорах о перемирии в Украине, введение нового налога и долги украинцев за жилищно-коммунальные услуги.

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О чем эфир

В эфире Ранок.LIVE говорим о следующем:

переговоры в Эр-Рияде: будет ли перемирие на деле;

конец отопительного сезона: сколько украинцы задолжали за ЖКУ;

какой еще налог планирует ввести власть.

Гости сегодняшнего эфира:

Игорь Гарбарук, международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук;

аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Сергей Жуков;

командир беспилотных систем 28 ОМБР Сергей Ярый;

эксперт по вопросам ядерной безопасности Ольга Кошарная;

народный депутат Украины, министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 гг.) Алексей Кучеренко;

председатель Комитета избирателей Украины, доктор исторических наук Алексей Кошель;

юрист, политический аналитик Андрей Вигиринский;

омбудсмен, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень;

народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук.

Напомним, украинская делегация осталась в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде еще на один день. Во вторник, 25 марта, должна состояться еще одна встреча с представителями США.

Переговоры между Россией и Соединенными Штатами, которые состоялись 24 марта, продолжались более 12 часов. Встреча делегаций состоялась в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.