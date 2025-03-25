Зеленский сделал заявление о переговорах с США — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсуждаем важные темы. Речь пойдет о переговорах о перемирии в Украине, введение нового налога и долги украинцев за жилищно-коммунальные услуги.
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О чем эфир
В эфире Ранок.LIVE говорим о следующем:
- переговоры в Эр-Рияде: будет ли перемирие на деле;
- конец отопительного сезона: сколько украинцы задолжали за ЖКУ;
- какой еще налог планирует ввести власть.
Гости сегодняшнего эфира:
- Игорь Гарбарук, международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук;
- аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Сергей Жуков;
- командир беспилотных систем 28 ОМБР Сергей Ярый;
- эксперт по вопросам ядерной безопасности Ольга Кошарная;
- народный депутат Украины, министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 гг.) Алексей Кучеренко;
- председатель Комитета избирателей Украины, доктор исторических наук Алексей Кошель;
- юрист, политический аналитик Андрей Вигиринский;
- омбудсмен, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень;
- народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук.
Напомним, украинская делегация осталась в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде еще на один день. Во вторник, 25 марта, должна состояться еще одна встреча с представителями США.
Переговоры между Россией и Соединенными Штатами, которые состоялись 24 марта, продолжались более 12 часов. Встреча делегаций состоялась в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.