Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговорюємо важливі теми. Йтиметься про перемовини щодо перемир'я в Україні, запровадження нового податку та борги українців за житлово-комунальні послуги.
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Про що ефір
В ефірі Ранок.LIVE говоримо про таке:
- перемовини в Ер-Ріяді: чи буде перемир'я на ділі?
- кінець опалювального сезону: скільки українці заборгували за ЖКП?
- який ще податок планує запровадити влада?
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Ігор Гарбарук, міжнародний експерт, економіст, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук;
- аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергій Жуков;
- командир безпілотних систем 28 ОМБР Сергій Ярий;
- експертка з питань ядерної безпеки Ольга Кошарна;
- народний депутат України, міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 рр.) Олексій Кучеренко;
- голова Комітету виборців України, доктор історичних наук Олексій Кошель;
- юрист, політичний аналітик Андрій Вігірінський;
- омбудсмен, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь;
- народна депутатка України, член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук.
Нагадаємо, українська делегація залишилась в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді ще на один день. У вівторок, 25 березня, має відбутись ще одна зустріч з представниками США.
Перемовини між Росією та Сполученими Штатами, які відбулись 24 березня, тривали понад 12 годин. Зустріч делегацій відбулась у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.