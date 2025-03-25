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Зеленський зробив заяву про переговори зі США — ефір Ранок.LIVE

Зеленський зробив заяву про переговори зі США — ефір Ранок.LIVE

25 березня 2025 р. 08:00

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17:50 Про що домовились США та Росія в Ер-Ріяді — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зустріч делегацій в Саудівській Аравії — ефір День.LIVE

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09:37 РФ перед фронтом випробовує дрони на Чернігівщині, — військовий

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08:00 Результати переговорів України та США — ефір Ранок.LIVE

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17:50 Заява Зеленського про миротворців в Україні — ефір Вечір.LIVE

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17:22 Зеленський та Павел виступили із заявою — трансляція

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16:45 Трамп зробив термінову заяву про війну в Україні — трансляція

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08:00 Зеленський зробив заяву про переговори зі США — ефір Ранок.LIVE

24 березня 2025
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20:49 Трамп робить термінові заяви щодо України — трансляція

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19:31 Масштабний протест в Стамбулі — прямий ефір

Text

17:50 Про що домовились США та Росія в Ер-Ріяді — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зустріч делегацій в Саудівській Аравії — ефір День.LIVE

Text

09:37 РФ перед фронтом випробовує дрони на Чернігівщині, — військовий

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Text

08:00 Результати переговорів України та США — ефір Ранок.LIVE

21 березня 2025
Text

17:50 Заява Зеленського про миротворців в Україні — ефір Вечір.LIVE

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17:22 Зеленський та Павел виступили із заявою — трансляція

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16:45 Трамп зробив термінову заяву про війну в Україні — трансляція

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговорюємо важливі теми. Йтиметься про перемовини щодо перемир'я в Україні, запровадження нового податку та борги українців за житлово-комунальні послуги.

Подивитись ефір можна за посиланням.

Про що ефір

В ефірі Ранок.LIVE говоримо про таке:

  • перемовини в Ер-Ріяді: чи буде перемир'я на ділі?
  • кінець опалювального сезону: скільки українці заборгували за ЖКП?
  • який ще податок планує запровадити влада?

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Ігор Гарбарук, міжнародний експерт, економіст, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук;
  • аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергій Жуков;
  • командир безпілотних систем 28 ОМБР Сергій Ярий;
  • експертка з питань ядерної безпеки Ольга Кошарна;
  • народний депутат України, міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 рр.) Олексій Кучеренко;
  • голова Комітету виборців України, доктор історичних наук Олексій Кошель;
  • юрист, політичний аналітик Андрій Вігірінський;
  • омбудсмен, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь;
  • народна депутатка України, член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук.

Нагадаємо, українська делегація залишилась в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді ще на один день. У вівторок, 25 березня, має відбутись ще одна зустріч з представниками США.

Перемовини між Росією та Сполученими Штатами, які відбулись 24 березня, тривали понад 12 годин. Зустріч делегацій відбулась у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

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08:14 Сенатори США тиснуть на Трампа щодо російських активів, — Reuters

08:00 УВКБ ООН виплатить по 11 тис. грн — хто в списку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:53 Перемир’я на Чорному морі — США і РФ готують спільну заяву

07:52 Лібанова відповіла, скільки українських біженців проживають в ЄС

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