Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговорюємо важливі теми. Йтиметься про перемовини щодо перемир'я в Україні, запровадження нового податку та борги українців за житлово-комунальні послуги.

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Про що ефір

В ефірі Ранок.LIVE говоримо про таке:

перемовини в Ер-Ріяді: чи буде перемир'я на ділі?

кінець опалювального сезону: скільки українці заборгували за ЖКП?

який ще податок планує запровадити влада?

Гості сьогоднішнього ефіру:

Ігор Гарбарук, міжнародний експерт, економіст, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук;

аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергій Жуков;

командир безпілотних систем 28 ОМБР Сергій Ярий;

експертка з питань ядерної безпеки Ольга Кошарна;

народний депутат України, міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 рр.) Олексій Кучеренко;

голова Комітету виборців України, доктор історичних наук Олексій Кошель;

юрист, політичний аналітик Андрій Вігірінський;

омбудсмен, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь;

народна депутатка України, член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук.

Нагадаємо, українська делегація залишилась в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді ще на один день. У вівторок, 25 березня, має відбутись ще одна зустріч з представниками США.

Перемовини між Росією та Сполученими Штатами, які відбулись 24 березня, тривали понад 12 годин. Зустріч делегацій відбулась у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.