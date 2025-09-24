Зеленский сделал заявление после встречи с Трампом — День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что Украина заручилась поддержкой Белого дома и его глава готов действовать до конца.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Гости эфира

Говорить о результатах встречи двух лидеров и других актуальных темах в студии будут:

кандидат политических наук Андрей Ковалев;

адвокат, общественный деятель, руководитель департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции в 2014-2016 годах Татьяна Козаченко;

политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной" Антон Малеев;

нардеп от фракции "Слуга народа" Елена Шуляк;

доктор экономических наук, глава Advanter Group Андрей Длигач;

командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили;

политолог Сергей Таран;

психиатр Андрей Белошапка.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что Украина имеет возможность вернуть все свои территории в пределах границы 1991 года. Владимир Зеленский назвал это заявление сигналом для Украины.

А также президент высказался о санкциях, которые США могут применить против России.