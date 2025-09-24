Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Оккупанты захватили ребенка после расстрела семьи на Донетчине
Главная arrow Відео arrow Зеленский сделал заявление после встречи с Трампом — День.LIVE arrow
Зеленский сделал заявление после встречи с Трампом — День.LIVE

Зеленский сделал заявление после встречи с Трампом — День.LIVE

24 сентября 2025 г. 13:15

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:15 Зеленский сделал заявление после встречи с Трампом — День.LIVE

Text

08:00 Трамп верит в возвращение границ Украины 1991 — эфир Ранок.LIVE

23 сентября 2025
Text

18:08 Встреча Трампа и Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

13:30 Рютте проводит важную конференцию по Украине — прямой эфир

Text

13:00 США сделали неожиданное заявление о защите НАТО — эфир День.LIVE

Text

08:00 В США Зеленский проведет встречу с Трампом — эфир Ранок.LIVE

22 сентября 2025
Text

18:05 Генассамблея ООН и десятки встреч Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

13:22 Эстония срочно созывает заседание НАТО — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп готов защитить Европу от России — эфир Ранок.LIVE

19 сентября 2025
Text

21:30 Поддержка прифронтовых городов и бюджет-2026 — эфир с Гетманцевым

Text

13:15 Зеленский сделал заявление после встречи с Трампом — День.LIVE

Text

08:00 Трамп верит в возвращение границ Украины 1991 — эфир Ранок.LIVE

23 сентября 2025
Text

18:08 Встреча Трампа и Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

13:30 Рютте проводит важную конференцию по Украине — прямой эфир

Text

13:00 США сделали неожиданное заявление о защите НАТО — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что Украина заручилась поддержкой Белого дома и его глава готов действовать до конца.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Гости эфира

Говорить о результатах встречи двух лидеров и других актуальных темах в студии будут:

  • кандидат политических наук Андрей Ковалев;
  • адвокат, общественный деятель, руководитель департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции в 2014-2016 годах Татьяна Козаченко;
  • политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной" Антон Малеев;
  • нардеп от фракции "Слуга народа" Елена Шуляк;
  • доктор экономических наук, глава Advanter Group Андрей Длигач;
  • командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили;
  • политолог Сергей Таран;
  • психиатр Андрей Белошапка.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что Украина имеет возможность вернуть все свои территории в пределах границы 1991 года. Владимир Зеленский назвал это заявление сигналом для Украины.

А также президент высказался о санкциях, которые США могут применить против России.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:58 В Украине похолодает вплоть до заморозков — прогноз от Диденко

13:47 В Одессе запустят две когенерационные установки — когда

13:37 Кремль ответил на слова Трампа о том, что РФ "бумажный тигр"

13:34 Скопились десятки автомобилей — очереди на границе Украины

13:27 В Кремле ответили на предложение встречи Зеленского и Путина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:15 Зеленский сделал заявление после встречи с Трампом — День.LIVE

13:12 Эпидсезон гриппа — в Украину завезли первые дозы вакцины

13:10 COVID и болезнь Лайма — какая эпидситуация в Одесской области

13:06 НБУ просит "космическую" сумму за монету 200 грн — детали

13:00 Ежемесячная помощь людям с инвалидностью — где доступны выплаты

13:58 В Украине похолодает вплоть до заморозков — прогноз от Диденко

13:47 В Одессе запустят две когенерационные установки — когда

13:37 Кремль ответил на слова Трампа о том, что РФ "бумажный тигр"

13:34 Скопились десятки автомобилей — очереди на границе Украины

13:27 В Кремле ответили на предложение встречи Зеленского и Путина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:12 Эпидсезон гриппа — в Украину завезли первые дозы вакцины

13:10 COVID и болезнь Лайма — какая эпидситуация в Одесской области

13:06 НБУ просит "космическую" сумму за монету 200 грн — детали

13:00 Ежемесячная помощь людям с инвалидностью — где доступны выплаты

12:44 Дикий олень попал в беду в Чернобыльском заповеднике

19:46 Осенняя корзина одессита — какие продукты подорожали в сентябре

22 сентября

19:46 Строительство метро в Одессе после войны — что думают одесситы

20 сентября

06:33 Хватает ли одесситам заработной платы — на чем экономят

19 сентября

18:43 Выезд парней возрастом 18-22 лет — как к этому относятся одесситы

06:33 Жилье для внутренне перемещенных лиц — программы и перспективы

18 сентября

21:16 Цены на одесских рынках — стали ли дешевле овощи в сентябре

18:33 Выплаты и помощь 4 млн переселенцев — что планируют изменить

06:33 Что необходимо сделать для победы Украины – мнения одесситов

17 сентября

18:47 Риски за пределами возможного — как под обстрелами спасают жизни

06:33 Последние теплые дни — как изменилась стоимость отдыха в Коблево

Text

13:15 Зеленский сделал заявление после встречи с Трампом — День.LIVE

Text

08:00 Трамп верит в возвращение границ Украины 1991 — эфир Ранок.LIVE

23 сентября
Text

18:08 Встреча Трампа и Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

13:30 Рютте проводит важную конференцию по Украине — прямой эфир

Text

13:00 США сделали неожиданное заявление о защите НАТО — эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
Трамп верит в возвращение границ Украины 1991 — эфир Ранок.LIVE

Трамп верит в возвращение границ Украины 1991 — эфир Ранок.LIVE

24 сентября 2025 г. 8:00
Встреча Трампа и Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Встреча Трампа и Зеленского — эфир Вечір.LIVE

23 сентября 2025 г. 18:08
Рютте проводит важную конференцию по Украине — прямой эфир

Рютте проводит важную конференцию по Украине — прямой эфир

23 сентября 2025 г. 13:30
США сделали неожиданное заявление о защите НАТО — эфир День.LIVE

США сделали неожиданное заявление о защите НАТО — эфир День.LIVE

23 сентября 2025 г. 13:00
В США Зеленский проведет встречу с Трампом — эфир Ранок.LIVE

В США Зеленский проведет встречу с Трампом — эфир Ранок.LIVE

23 сентября 2025 г. 8:00
Генассамблея ООН и десятки встреч Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Генассамблея ООН и десятки встреч Зеленского — эфир Вечір.LIVE

22 сентября 2025 г. 18:05
Эстония срочно созывает заседание НАТО — эфир День.LIVE

Эстония срочно созывает заседание НАТО — эфир День.LIVE

22 сентября 2025 г. 13:22
Трамп готов защитить Европу от России — эфир Ранок.LIVE

Трамп готов защитить Европу от России — эфир Ранок.LIVE

22 сентября 2025 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации