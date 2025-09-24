Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Зеленський зробив заяву після зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE arrow
Зеленський зробив заяву після зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Зеленський зробив заяву після зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

24 вересня 2025 р. 13:15

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:15 Зеленський зробив заяву після зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп вірить у повернення кордонів України 1991 — ефір Ранок.LIVE

23 вересня 2025
Text

18:08 Зустріч Трампа та Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

13:30 Рютте проводить важливу конференцію щодо України — прямий ефір

Text

13:00 США зробили несподівану заяву про захист НАТО — ефір День.LIVE

Text

08:00 У США Зеленський проведе зустріч із Трампом — ефір Ранок.LIVE

22 вересня 2025
Text

18:05 Генасамблея ООН й десятки зустрічей Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

13:22 Естонія терміново скликає засідання НАТО — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп готовий захистити Європу від Росії — ефір Ранок.LIVE

19 вересня 2025
Text

21:30 Підтримка прифронтових міст та бюджет-2026 — ефір з Гетманцевим

Text

13:15 Зеленський зробив заяву після зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп вірить у повернення кордонів України 1991 — ефір Ранок.LIVE

23 вересня 2025
Text

18:08 Зустріч Трампа та Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

13:30 Рютте проводить важливу конференцію щодо України — прямий ефір

Text

13:00 США зробили несподівану заяву про захист НАТО — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки зустрічі із американським лідером Дональдом Трампом. Він наголосив, що Україна заручилася підтримкою Білого дому і його очільник готовий діяти до кінця.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Гості ефіру

Говорити про результати зустрічі двох лідерів та інші актуальні теми у студії будуть:

  • кандидат політичних наук Андрій Ковальов;
  • адвокат, громадський діяч, керівник департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції у 2014-2016 роках Тетяна Козаченко;
  • політолог, виконавчий директор благодійної організації "Будь з Україною" Антон Малеєв;
  • нардепка від фракції "Слуга народу" Олена Шуляк;
  • доктор економічних наук, голова Advanter Group Андрій Длігач;
  • командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі;
  • політолог Сергій Таран;
  • психіатр Андрій Білошапка.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що Україна має можливість повернути усі свої території в межах кордону 1991 року. Володимир Зеленський назвав цю заяву сигналом для України.

А також президент висловився про санкції, які США можуть застосувати проти Росії.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

14:15 Обов'язки батьків — чи можна стягнути аліменти з безробітного

14:01 У Варшаві побили жінку, яка заступилася за українку в автобусі

13:58 В Україні похолодає аж до заморозків — прогноз погоди від Діденко

13:47 В Одесі запустять дві когенераційні установки — коли

13:37 Кремль відповів на слова Трампа про те, що РФ "паперовий тигр"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:34 Скупчилися десятки автомобілів — черги на кордоні України

13:27 У Кремлі відповіли на пропозицію зустрічі Зеленського і Путіна

Text

13:15 Зеленський зробив заяву після зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

13:12 Епідсезон грипу — в Україну завезли перші дози вакцини

13:10 COVID і хвороба Лайма — яка епідситуація на Одещині

14:15 Обов'язки батьків — чи можна стягнути аліменти з безробітного

14:01 У Варшаві побили жінку, яка заступилася за українку в автобусі

13:58 В Україні похолодає аж до заморозків — прогноз погоди від Діденко

13:47 В Одесі запустять дві когенераційні установки — коли

13:37 Кремль відповів на слова Трампа про те, що РФ "паперовий тигр"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:34 Скупчилися десятки автомобілів — черги на кордоні України

13:27 У Кремлі відповіли на пропозицію зустрічі Зеленського і Путіна

13:12 Епідсезон грипу — в Україну завезли перші дози вакцини

13:10 COVID і хвороба Лайма — яка епідситуація на Одещині

13:06 НБУ просить "космічну" суму за монету номіналом 200 грн — деталі

19:46 Осінній кошик одесита — які продукти подорожчали у вересні

22 вересня

19:46 Будівництво метро в Одесі після війни — що думають одесити

20 вересня

06:33 Чи вистачає одеситам заробітної плати — на чому економлять

19 вересня

18:43 Виїзд хлопців віком 18-22 років — як до цього ставляться одесити

06:33 Житло для внутрішньо переміщених осіб — програми та перспективи

18 вересня

21:16 Ціни на одеських ринках — чи стали дешевше овочі у вересні

18:33 Виплати та допомога 4 млн переселенців — що планують змінити

06:33 Що необхідно зробити для перемоги України – думки одеситів

17 вересня

18:47 Ризики за межами можливого — як під обстрілами рятують життя

06:33 Останні теплі дні — як змінилася вартість відпочинку в Коблевому

Text

13:15 Зеленський зробив заяву після зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп вірить у повернення кордонів України 1991 — ефір Ранок.LIVE

23 вересня
Text

18:08 Зустріч Трампа та Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

13:30 Рютте проводить важливу конференцію щодо України — прямий ефір

Text

13:00 США зробили несподівану заяву про захист НАТО — ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Трамп вірить у повернення кордонів України 1991 — ефір Ранок.LIVE

Трамп вірить у повернення кордонів України 1991 — ефір Ранок.LIVE

24 вересня 2025 р. 08:00
Зустріч Трампа та Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Зустріч Трампа та Зеленського — ефір Вечір.LIVE

23 вересня 2025 р. 18:08
Рютте проводить важливу конференцію щодо України — прямий ефір

Рютте проводить важливу конференцію щодо України — прямий ефір

23 вересня 2025 р. 13:30
США зробили несподівану заяву про захист НАТО — ефір День.LIVE

США зробили несподівану заяву про захист НАТО — ефір День.LIVE

23 вересня 2025 р. 13:00
У США Зеленський проведе зустріч із Трампом — ефір Ранок.LIVE

У США Зеленський проведе зустріч із Трампом — ефір Ранок.LIVE

23 вересня 2025 р. 08:00
Генасамблея ООН й десятки зустрічей Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Генасамблея ООН й десятки зустрічей Зеленського — ефір Вечір.LIVE

22 вересня 2025 р. 18:05
Естонія терміново скликає засідання НАТО — ефір День.LIVE

Естонія терміново скликає засідання НАТО — ефір День.LIVE

22 вересня 2025 р. 13:22
Трамп готовий захистити Європу від Росії — ефір Ранок.LIVE

Трамп готовий захистити Європу від Росії — ефір Ранок.LIVE

22 вересня 2025 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації