Зеленський зробив заяву після зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки зустрічі із американським лідером Дональдом Трампом. Він наголосив, що Україна заручилася підтримкою Білого дому і його очільник готовий діяти до кінця.
Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.
Гості ефіру
Говорити про результати зустрічі двох лідерів та інші актуальні теми у студії будуть:
- кандидат політичних наук Андрій Ковальов;
- адвокат, громадський діяч, керівник департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції у 2014-2016 роках Тетяна Козаченко;
- політолог, виконавчий директор благодійної організації "Будь з Україною" Антон Малеєв;
- нардепка від фракції "Слуга народу" Олена Шуляк;
- доктор економічних наук, голова Advanter Group Андрій Длігач;
- командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі;
- політолог Сергій Таран;
- психіатр Андрій Білошапка.
Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що Україна має можливість повернути усі свої території в межах кордону 1991 року. Володимир Зеленський назвав цю заяву сигналом для України.
А також президент висловився про санкції, які США можуть застосувати проти Росії.