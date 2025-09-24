Зеленський зробив заяву після зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки зустрічі із американським лідером Дональдом Трампом. Він наголосив, що Україна заручилася підтримкою Білого дому і його очільник готовий діяти до кінця.

Гості ефіру

Говорити про результати зустрічі двох лідерів та інші актуальні теми у студії будуть:

кандидат політичних наук Андрій Ковальов;

адвокат, громадський діяч, керівник департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції у 2014-2016 роках Тетяна Козаченко;

політолог, виконавчий директор благодійної організації "Будь з Україною" Антон Малеєв;

нардепка від фракції "Слуга народу" Олена Шуляк;

доктор економічних наук, голова Advanter Group Андрій Длігач;

командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі;

політолог Сергій Таран;

психіатр Андрій Білошапка.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що Україна має можливість повернути усі свої території в межах кордону 1991 року. Володимир Зеленський назвав цю заяву сигналом для України.

А також президент висловився про санкції, які США можуть застосувати проти Росії.