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Зеленский сделал резкое заявление об ООН — эфир День.LIVE

Зеленский сделал резкое заявление об ООН — эфир День.LIVE

25 октября 2024 г. 13:20

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13:59 Кремень объяснил, какие штрафы ждут нарушителей языкового закона

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13:20 Зеленский сделал резкое заявление об ООН — эфир День.LIVE

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13:01 Кремень объяснил, как будут наказывать нарушителей закона о языке

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11:25 Кремень объяснил, почему радиодиктант читает лучший тандем

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08:04 За кого в США будут голосовать на выборах — результаты опроса

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08:00 Зеленский озвучил новый план усиления Украины — эфир Ранок.LIVE

24 октября 2024
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23:28 Нардеп заявила об умышленном затягивании реформы МСЭК — какая причина

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22:09 Нардеп заявила о проблеме, которая возникла между парламентом и правительством

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19:38 Рост числа забронированных и Ставка Зеленского — Просто.Новини

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18:05 Аудит критических предприятий — нардеп назвал количество забронированных

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13:59 Кремень объяснил, какие штрафы ждут нарушителей языкового закона

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13:20 Зеленский сделал резкое заявление об ООН — эфир День.LIVE

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13:01 Кремень объяснил, как будут наказывать нарушителей закона о языке

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11:25 Кремень объяснил, почему радиодиктант читает лучший тандем

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08:04 За кого в США будут голосовать на выборах — результаты опроса

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08:00 Зеленский озвучил новый план усиления Украины — эфир Ранок.LIVE

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23:28 Нардеп заявила об умышленном затягивании реформы МСЭК — какая причина

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22:09 Нардеп заявила о проблеме, которая возникла между парламентом и правительством

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18:05 Аудит критических предприятий — нардеп назвал количество забронированных

Сегодня в эфире День.LIVE обсудим резкое заявление Президента Украины Владимира Зеленского по поводу участия генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в саммите БРИКС в российской Казани. Также поговорим о войсках КНДР в Курской области.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Главные темы эфира

  • Путин впервые сделал заявление о войсках КНДР в России;
  • КНДР уже перебросила в Россию 12 тысяч солдат, часть уже в Курской области;
  • В Украине открыли почти 90 тыс. дел по дезертирству и СОЧ;
  • В Ивано-Франковске с 28 октября начнут работу первые языковые инспекторы-волонтеры;
  • 40% непригодных мужчин для военной службы именно в Голосеевском районе;
  • Миллион долларов наличности и элитный автопарк: в Киеве задержали троих должностных лиц ТЦК.

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
  • адвокат в сфере военного законодательства Олег Леонтьев;
  • историк, юрист, методист Украинского института развития образования Сергей Берендеев;
  • политический аналитик, эксперт-международник Владимир Горбач;
  • юрист, депутат Киевского городского совета Виктория Пташник.

Напомним, Президент Владимир Зеленский напомнил, что День ООН должен отмечаться по всему миру, а не в Казани — городе на территории государства-агрессорки.

Главное же управление разведки МО сообщило, что первые подразделения военных из КНДР, прошедшие обучение на российских полигонах, уже зафиксированы в Курской области.

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14:29 Шмыгаль показал план борьбы с коррупцией и нарушениями в МСЭК

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:25 МВФ снизил прогнозы для экономики Украины

14:21 Украинцам выплатят дополнительно по 11 тыс. грн — детали

14:20 Во Львове незаконно возвели сооружение в парке — решение суда

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