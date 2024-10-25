Зеленский сделал резкое заявление об ООН — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE обсудим резкое заявление Президента Украины Владимира Зеленского по поводу участия генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в саммите БРИКС в российской Казани. Также поговорим о войсках КНДР в Курской области.

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Главные темы эфира

Путин впервые сделал заявление о войсках КНДР в России;

КНДР уже перебросила в Россию 12 тысяч солдат, часть уже в Курской области;

В Украине открыли почти 90 тыс. дел по дезертирству и СОЧ;

В Ивано-Франковске с 28 октября начнут работу первые языковые инспекторы-волонтеры;

40% непригодных мужчин для военной службы именно в Голосеевском районе;

Миллион долларов наличности и элитный автопарк: в Киеве задержали троих должностных лиц ТЦК.

Гостями студии Новини.LIVE станут:

кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;

адвокат в сфере военного законодательства Олег Леонтьев;

историк, юрист, методист Украинского института развития образования Сергей Берендеев;

политический аналитик, эксперт-международник Владимир Горбач;

юрист, депутат Киевского городского совета Виктория Пташник.

Напомним, Президент Владимир Зеленский напомнил, что День ООН должен отмечаться по всему миру, а не в Казани — городе на территории государства-агрессорки.

Главное же управление разведки МО сообщило, что первые подразделения военных из КНДР, прошедшие обучение на российских полигонах, уже зафиксированы в Курской области.