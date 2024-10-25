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Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

25 жовтня 2024 р. 13:20

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13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

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17:55 Страта українських полонених та війська КНДР у РФ — ефір Вечір.LIVE

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13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

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13:01 Кремінь пояснив, як каратимуть порушників мовного закону

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11:25 Кремінь пояснив, чому радіодиктант читає найкращий тандем

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08:04 За кого у США голосуватимуть на виборах — результати опитування

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08:00 Зеленський озвучив новий план посилення України — ефір Ранок.LIVE

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23:28 Нардепка заявила про навмисне затягування реформи МСЕК — яка причина

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17:55 Страта українських полонених та війська КНДР у РФ — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE обговоримо різку заяву Президента України Володимира Зеленського щодо участі генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша у саміті БРІКС у російській Казані. Також поговоримо про війська КНДР в Курській області.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Головні теми ефіру 

  • Путін вперше зробив заяву про війська КНДР в Росії;
  • КНДР вже перекинула в Росію 12 тисяч солдатів, частина вже в Курській області;
  • В Україні відкрили майже 90 тис. справ щодо дезертирства та СЗЧ;
  • В Івано-Франківську з 28 жовтня почнуть роботу перші мовні інспектори-волонтери;
  • 40% непридатних чоловіків до військової служби саме в Голосіївському районі;
  • Мільйон доларів готівки і елітний автопарк: у Києві затримали трьох посадовців ТЦК. 

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
  • адвокат у сфері військового законодавства Олег Леонтьєв;
  • історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти Сергій Берендєєв;
  • політичний аналітик, експерт-міжнародник Володимир Горбач;
  • юристка, депутатка Київської міської ради Вікторія Пташник. 

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський нагадав, що День ООН має відзначатися в усьому світі, а не в Казані — місті на території держави-агресорки. 

А Головне управління розвідки МО повідомило, що перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли вишкіл на російських полігонах, вже зафіксовані в Курській області

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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