Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE обговоримо різку заяву Президента України Володимира Зеленського щодо участі генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша у саміті БРІКС у російській Казані. Також поговоримо про війська КНДР в Курській області.

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Головні теми ефіру

Путін вперше зробив заяву про війська КНДР в Росії;

КНДР вже перекинула в Росію 12 тисяч солдатів, частина вже в Курській області;

В Україні відкрили майже 90 тис. справ щодо дезертирства та СЗЧ;

В Івано-Франківську з 28 жовтня почнуть роботу перші мовні інспектори-волонтери;

40% непридатних чоловіків до військової служби саме в Голосіївському районі;

Мільйон доларів готівки і елітний автопарк: у Києві затримали трьох посадовців ТЦК.

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;

адвокат у сфері військового законодавства Олег Леонтьєв;

історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти Сергій Берендєєв;

політичний аналітик, експерт-міжнародник Володимир Горбач;

юристка, депутатка Київської міської ради Вікторія Пташник.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський нагадав, що День ООН має відзначатися в усьому світі, а не в Казані — місті на території держави-агресорки.

А Головне управління розвідки МО повідомило, що перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли вишкіл на російських полігонах, вже зафіксовані в Курській області.