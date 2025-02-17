Зеленский сделал неожиданное заявление по Китаю — эфир Вечір.LIVE

В Саудовской Аравии во вторник, 18 февраля, состоится встреча американской и российской делегаций по войне в Украине. По словам президента Владимира Зеленского, Украина ничего не знала об этих переговорах и не будет их признавать.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50 в понедельник, 17 февраля.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

народный депутат от партии "Слуга народа", комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Руслан Горбенко;

заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института международного права и инноваций Владимир Пилипенко;

народный депутат Украины от партии "Слуга народа", заместитель председателя комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко;

военнослужащий ВСУ Антон Черный;

эксперт по вопросам ядерной энергетики и ядерной безопасности Ольга Кошарная;

российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

Зеленский выдвинул условие, при котором Китай примет участие в переговорах о мире в Украине;

Украина ничего не знала о переговорах в Саудовской Аравии и не будет их признавать, — Зеленский;

госсекретарь США Марко Рубио уже прибыл в Саудовскую Аравию перед переговорами с российской делегацией, — Reuters;

Зеленский подтвердил, что Келлог посетит Украину 20 февраля. Вероятно, поедет на фронт;

Швеция готова отправить миротворцев в Украину после заключения перемирия, — Reuters;

Трамп готов разрешить Европе покупать для Украины оружие американского производства.

Напомним, в день американо-российских переговоров в Саудовской Аравии Зеленский встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По данным NBC News, на переговоры с Россией от США поедут госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и специальный посланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.