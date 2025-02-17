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Зеленский сделал неожиданное заявление по Китаю — эфир Вечір.LIVE

Зеленский сделал неожиданное заявление по Китаю — эфир Вечір.LIVE

17 февраля 2025 г. 17:50

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19:15 Выступление Туска в Париже после встречи лидеров ЕС — прямой эфир

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19:00 Выступление Шольца после встречи лидеров в Париже — прямой эфир

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18:02 В ООН началось заседание Совета безопасности — прямая трансляция

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17:50 Зеленский сделал неожиданное заявление по Китаю — эфир Вечір.LIVE

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16:30 Срочная встреча в Париже по вопросу Украины — трансляция

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15:13 РФ несет потери — Трегубов о ситуации возле Покровска

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13:55 Нардеп Кицак назвал проблему для военных в случае выборов

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13:00 Британия готова отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

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12:20 Итоги конференции в Мюнхене — Украина снова заявила о себе

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11:31 В 155 бригаде объяснили, как отличается подход РФ и ВСУ к войне

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19:15 Выступление Туска в Париже после встречи лидеров ЕС — прямой эфир

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19:00 Выступление Шольца после встречи лидеров в Париже — прямой эфир

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18:02 В ООН началось заседание Совета безопасности — прямая трансляция

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17:50 Зеленский сделал неожиданное заявление по Китаю — эфир Вечір.LIVE

Text

16:30 Срочная встреча в Париже по вопросу Украины — трансляция

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15:13 РФ несет потери — Трегубов о ситуации возле Покровска

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13:55 Нардеп Кицак назвал проблему для военных в случае выборов

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13:00 Британия готова отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

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12:20 Итоги конференции в Мюнхене — Украина снова заявила о себе

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11:31 В 155 бригаде объяснили, как отличается подход РФ и ВСУ к войне

В Саудовской Аравии во вторник, 18 февраля, состоится встреча американской и российской делегаций по войне в Украине. По словам президента Владимира Зеленского, Украина ничего не знала об этих переговорах и не будет их признавать.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50 в понедельник, 17 февраля.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • народный депутат от партии "Слуга народа", комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Руслан Горбенко;
  • заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института международного права и инноваций Владимир Пилипенко;
  • народный депутат Украины от партии "Слуга народа", заместитель председателя комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко;
  • военнослужащий ВСУ Антон Черный;
  • эксперт по вопросам ядерной энергетики и ядерной безопасности Ольга Кошарная;
  • российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • Зеленский выдвинул условие, при котором Китай примет участие в переговорах о мире в Украине;
  • Украина ничего не знала о переговорах в Саудовской Аравии и не будет их признавать, — Зеленский;
  • госсекретарь США Марко Рубио уже прибыл в Саудовскую Аравию перед переговорами с российской делегацией, — Reuters;
  • Зеленский подтвердил, что Келлог посетит Украину 20 февраля. Вероятно, поедет на фронт;
  • Швеция готова отправить миротворцев в Украину после заключения перемирия, — Reuters;
  • Трамп готов разрешить Европе покупать для Украины оружие американского производства.

Напомним, в день американо-российских переговоров в Саудовской Аравии Зеленский встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По данным NBC News, на переговоры с Россией от США поедут госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и специальный посланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

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18:35 Минималка в 2025 — планируют ли повышать выплаты с 1 марта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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