Зеленський зробив несподівану заяву щодо Китаю — ефір Вечір.LIVE

У Саудівській Аравії у вівторок, 18 лютого, відбудеться зустріч американської та російської делегацій щодо війни в Україні. За словами президента Володимира Зеленського, Україна нічого не знала про ці перемовини та не буде їх визнавати.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50 у понеділок, 17 лютого.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- народний депутат від партії "Слуга народу", комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко;
- заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;
- народний депутат України від партії "Слуга народу", заступник голови комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;
- військовослужбовець ЗСУ Антон Чорний;
- експертка з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна;
- російський опозиційний політик Геннадій Гудков.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- Зеленський висунув умову, за якої Китай візьме участь у переговорах про мир в Україні;
- Україна нічого не знала про перемовини у Саудівській Аравії та не буде їх визнавати, — Зеленський;
- держсекретар США Марко Рубіо вже прибув до Саудівської Аравії перед переговорами з російською делегацією, — Reuters;
- Зеленський підтвердив, що Келлог відвідає Україну 20 лютого. Ймовірно, відвідає фронт;
- Швеція готова відправити миротворців в Україну після укладення перемир’я, — Reuters;
- Трамп готовий дозволити Європі купувати для України зброю американського виробництва.
Нагадаємо, в день американсько-російських перемовин в Саудівській Аравії Зеленський зустрінеться з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.
За даними NBC News, на перемовини з Росією від США поїдуть держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Уолтц і спеціальний посланник на Близькому Сході Стів Віткофф.