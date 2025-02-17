Зеленський зробив несподівану заяву щодо Китаю — ефір Вечір.LIVE

У Саудівській Аравії у вівторок, 18 лютого, відбудеться зустріч американської та російської делегацій щодо війни в Україні. За словами президента Володимира Зеленського, Україна нічого не знала про ці перемовини та не буде їх визнавати.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50 у понеділок, 17 лютого.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

народний депутат від партії "Слуга народу", комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко;

заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;

народний депутат України від партії "Слуга народу", заступник голови комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;

військовослужбовець ЗСУ Антон Чорний;

експертка з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна;

російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Зеленський висунув умову, за якої Китай візьме участь у переговорах про мир в Україні;

Україна нічого не знала про перемовини у Саудівській Аравії та не буде їх визнавати, — Зеленський;

держсекретар США Марко Рубіо вже прибув до Саудівської Аравії перед переговорами з російською делегацією, — Reuters;

Зеленський підтвердив, що Келлог відвідає Україну 20 лютого. Ймовірно, відвідає фронт;

Швеція готова відправити миротворців в Україну після укладення перемир’я, — Reuters;

Трамп готовий дозволити Європі купувати для України зброю американського виробництва.

Нагадаємо, в день американсько-російських перемовин в Саудівській Аравії Зеленський зустрінеться з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

За даними NBC News, на перемовини з Росією від США поїдуть держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Уолтц і спеціальний посланник на Близькому Сході Стів Віткофф.