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Зеленський зробив несподівану заяву щодо Китаю — ефір Вечір.LIVE

Зеленський зробив несподівану заяву щодо Китаю — ефір Вечір.LIVE

17 лютого 2025 р. 17:50

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18:02 В ООН розпочалося засідання Ради безпеки — пряма трансляція

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17:50 Зеленський зробив несподівану заяву щодо Китаю — ефір Вечір.LIVE

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16:30 Термінова зустріч у Парижі щодо України — трансляція

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15:13 РФ зазнає втрат — Трегубов про ситуацію біля Покровська

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13:55 Нардеп Кицак назвав проблему для військових у випадку виборів

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13:00 Британія готова відправити війська до України — ефір День.LIVE

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12:20 Підсумки конференції в Мюнхені — Україна знову заявила про себе

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11:31 У 155 бригаді пояснили, як відрізняється підхід РФ і ЗСУ до війни

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11:01 Зустріч Рютте та Келлога у штаб-квартирі НАТО — прямий ефір

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08:00 План повернення окупованих територій — ефір Ранок.LIVE

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18:02 В ООН розпочалося засідання Ради безпеки — пряма трансляція

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17:50 Зеленський зробив несподівану заяву щодо Китаю — ефір Вечір.LIVE

Text

16:30 Термінова зустріч у Парижі щодо України — трансляція

Text

15:13 РФ зазнає втрат — Трегубов про ситуацію біля Покровська

Text

13:55 Нардеп Кицак назвав проблему для військових у випадку виборів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Британія готова відправити війська до України — ефір День.LIVE

Text

12:20 Підсумки конференції в Мюнхені — Україна знову заявила про себе

Text

11:31 У 155 бригаді пояснили, як відрізняється підхід РФ і ЗСУ до війни

Text

11:01 Зустріч Рютте та Келлога у штаб-квартирі НАТО — прямий ефір

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08:00 План повернення окупованих територій — ефір Ранок.LIVE

У Саудівській Аравії у вівторок, 18 лютого, відбудеться зустріч американської та російської делегацій щодо війни в Україні. За словами президента Володимира Зеленського, Україна нічого не знала про ці перемовини та не буде їх визнавати.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50 у понеділок, 17 лютого.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • народний депутат від партії "Слуга народу", комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко;
  • заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;
  • народний депутат України від партії "Слуга народу", заступник голови комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;
  • військовослужбовець ЗСУ Антон Чорний;
  • експертка з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна;
  • російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • Зеленський висунув умову, за якої Китай візьме участь у переговорах про мир в Україні;
  • Україна нічого не знала про перемовини у Саудівській Аравії та не буде їх визнавати, — Зеленський;
  • держсекретар США Марко Рубіо вже прибув до Саудівської Аравії перед переговорами з російською делегацією, — Reuters;
  • Зеленський підтвердив, що Келлог відвідає Україну 20 лютого. Ймовірно, відвідає фронт;
  • Швеція готова відправити миротворців в Україну після укладення перемир’я, — Reuters;
  • Трамп готовий дозволити Європі купувати для України зброю американського виробництва.

Нагадаємо, в день американсько-російських перемовин в Саудівській Аравії Зеленський зустрінеться з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

За даними NBC News, на перемовини з Росією від США поїдуть держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Уолтц і спеціальний посланник на Близькому Сході Стів Віткофф.

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18:05 Вчені створюють 3D модель одеських катакомб

18:01 Дюбуа — Паркер: відомий боксер прогнозує два фінали поєдинку

17:59 В Укргідрометцентрі попередили про морози до -20°C завтра

17:47 Найбільший важіль — Зеленський розповів, яке слабке місце Путіна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:44 Цінні метали для США — яка угода зацікавила би усіх українців

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18:02 В ООН розпочалося засідання Ради безпеки — пряма трансляція

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17:50 Зеленський зробив несподівану заяву щодо Китаю — ефір Вечір.LIVE

Text

16:30 Термінова зустріч у Парижі щодо України — трансляція

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15:13 РФ зазнає втрат — Трегубов про ситуацію біля Покровська

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13:55 Нардеп Кицак назвав проблему для військових у випадку виборів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:00 Британія готова відправити війська до України — ефір День.LIVE

Text

12:20 Підсумки конференції в Мюнхені — Україна знову заявила про себе

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11:31 У 155 бригаді пояснили, як відрізняється підхід РФ і ЗСУ до війни

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11:01 Зустріч Рютте та Келлога у штаб-квартирі НАТО — прямий ефір

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08:00 План повернення окупованих територій — ефір Ранок.LIVE