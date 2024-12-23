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Зеленский изменил тактику по переговорам с РФ — эфир День.LIVE

Зеленский изменил тактику по переговорам с РФ — эфир День.LIVE

23 декабря 2024 г. 13:14

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14:41 Враг сменил тактику — военный прокомментировал штурмы на Курщине

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13:50 Нардеп сказал, почему Данилова не назначили послом в Молдове

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13:14 Зеленский изменил тактику по переговорам с РФ — эфир День.LIVE

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13:01 Множественное гражданство — нардеп высказался о законопроекте

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08:00 Экстренно! "Сигнал" Зеленскому от Трампа, — эфир Ранок.LIVE

21 декабря 2024
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00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

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Издание Wshington Post сообщило, что Президент Украины Владимир Зеленский меняет подход к переговорам с Россией и становится более уступчивым. А Международный валютный фонд считает, что война будет продолжаться до 2026 года.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

  • по негативному сценарию война будет продолжаться до 2026 года — МВФ;
  • 1000 грн "Зимової еПідтримки" получили уже 5 млн украинцев;
  • Трамп анонсировал "крупнейшую операцию по депортации" в истории США;
  • становится более покладистым: Зеленский медленно изменяет подход к переговорам с РФ, — WP;
  • с 1 января украинская ГТС будет транспортировать только нероссийский газ, — премьер Шмыгаль.

Кто стал гостями эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Павел Розенко — вице-премьер-министр Украины (2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике;
  • Валерий Гончарук — политолог, руководитель департамента избирательных технологий;
  • Назар Токар — IT-специалист;
  • Станислав Игнатьев — Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, доктор технических наук;
  • Владимир Фесенко — политолог;
  • Наталья Лисневская — заместитель Министра здравоохранения Украины в 2014-2015 гг.;
  • Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт-международник;
  • Андрей Демченко — представитель Государственной пограничной службы Украины.

Напомним, недавно в Верховной Раде назвали условия, при которых возможны переговоры с Россией. Это должно происходить по требованиям Киева.

Также мы писали, в каких аптеках можно купить лекарства за "тысячу Зеленского".

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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