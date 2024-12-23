Зеленский изменил тактику по переговорам с РФ — эфир День.LIVE

Издание Wshington Post сообщило, что Президент Украины Владимир Зеленский меняет подход к переговорам с Россией и становится более уступчивым. А Международный валютный фонд считает, что война будет продолжаться до 2026 года.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.
О чем эфир
Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:
- по негативному сценарию война будет продолжаться до 2026 года — МВФ;
- 1000 грн "Зимової еПідтримки" получили уже 5 млн украинцев;
- Трамп анонсировал "крупнейшую операцию по депортации" в истории США;
- становится более покладистым: Зеленский медленно изменяет подход к переговорам с РФ, — WP;
- с 1 января украинская ГТС будет транспортировать только нероссийский газ, — премьер Шмыгаль.
Кто стал гостями эфира
Гости сегодняшнего эфира:
- Павел Розенко — вице-премьер-министр Украины (2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике;
- Валерий Гончарук — политолог, руководитель департамента избирательных технологий;
- Назар Токар — IT-специалист;
- Станислав Игнатьев — Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, доктор технических наук;
- Владимир Фесенко — политолог;
- Наталья Лисневская — заместитель Министра здравоохранения Украины в 2014-2015 гг.;
- Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт-международник;
- Андрей Демченко — представитель Государственной пограничной службы Украины.
Напомним, недавно в Верховной Раде назвали условия, при которых возможны переговоры с Россией. Это должно происходить по требованиям Киева.
Также мы писали, в каких аптеках можно купить лекарства за "тысячу Зеленского".