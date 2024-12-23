Зеленский изменил тактику по переговорам с РФ — эфир День.LIVE

Издание Wshington Post сообщило, что Президент Украины Владимир Зеленский меняет подход к переговорам с Россией и становится более уступчивым. А Международный валютный фонд считает, что война будет продолжаться до 2026 года.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

по негативному сценарию война будет продолжаться до 2026 года — МВФ;

1000 грн "Зимової еПідтримки" получили уже 5 млн украинцев;

Трамп анонсировал "крупнейшую операцию по депортации" в истории США;

становится более покладистым: Зеленский медленно изменяет подход к переговорам с РФ, — WP;

с 1 января украинская ГТС будет транспортировать только нероссийский газ, — премьер Шмыгаль.

Кто стал гостями эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Павел Розенко — вице-премьер-министр Украины (2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике;

Валерий Гончарук — политолог, руководитель департамента избирательных технологий;

Назар Токар — IT-специалист;

Станислав Игнатьев — Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, доктор технических наук;

Владимир Фесенко — политолог;

Наталья Лисневская — заместитель Министра здравоохранения Украины в 2014-2015 гг.;

Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт-международник;

Андрей Демченко — представитель Государственной пограничной службы Украины.

Напомним, недавно в Верховной Раде назвали условия, при которых возможны переговоры с Россией. Это должно происходить по требованиям Киева.

Также мы писали, в каких аптеках можно купить лекарства за "тысячу Зеленского".