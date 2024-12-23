Зеленський змінив тактику щодо переговорів з РФ — ефір День.LIVE

Видання Wshington Post повідомило, що Президент України Володимир Зеленський змінює підхід до переговорів з Росією і стає більш поступливим. А Міжнародний валютний фонд вважає, що війна триватиме до 2026 року.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

за негативним сценарієм, війна триватиме до 2026 року, — МВФ;

1000 грн "Зимової єПідтримки" отримали вже 5 млн українців;

Трамп анонсував "найбільшу операцію з депортації" в історії США;

стає більш поступливим: Зеленський повільно змінює підхід до переговорів з РФ, — WP;

від 1 січня українська ГТС транспортуватиме лише неросійський газ, — прем’єр Шмигаль.

Хто став гостями ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Павло Розенко — віцепрем'єр-міністр України (2016-2019 рр.), експерт з економічної та соціальної політики;

Валерій Гончарук — політолог, керівник департаменту виборчих технологій;

Назар Токар — IT-спеціаліст;

Станіслав Ігнатьєв — Голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, доктор технічних наук;

Володимир Фесенко — політолог;

Наталія Лісневська — заступниця Міністра охорони здоров’я України у 2014–2015 рр.;

Станіслав Желіховський — кандидат політичних наук, експерт-міжнародник;

Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, нещодавно у Верховній Раді назвали умови, за яких можливі переговори з Росією. Це має відбуватися за вимогами Києва.

Також ми писали, в яких аптеках можна купити ліки за "тисячу Зеленського".