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Зеленський змінив тактику щодо переговорів з РФ — ефір День.LIVE

Зеленський змінив тактику щодо переговорів з РФ — ефір День.LIVE

23 грудня 2024 р. 13:14

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13:50 Нардеп сказав, чому Данілова не призначили послом в Молдові

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13:14 Зеленський змінив тактику щодо переговорів з РФ — ефір День.LIVE

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13:01 Множинне громадянство — нардеп різко висловився про законопроєкт

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08:00 Екстрено! "Сигнал" Зеленському від Трампа, — ефір Ранок.LIVE

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20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

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18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

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17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Видання Wshington Post повідомило, що Президент України Володимир Зеленський змінює підхід до переговорів з Росією і стає більш поступливим. А Міжнародний валютний фонд вважає, що війна триватиме до 2026 року.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • за негативним сценарієм, війна триватиме до 2026 року, — МВФ;
  • 1000 грн "Зимової єПідтримки" отримали вже 5 млн українців;
  • Трамп анонсував "найбільшу операцію з депортації" в історії США;
  • стає більш поступливим: Зеленський повільно змінює підхід до переговорів з РФ, — WP;
  • від 1 січня українська ГТС транспортуватиме лише неросійський газ, — прем’єр Шмигаль.

Хто став гостями ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Павло Розенко — віцепрем'єр-міністр України (2016-2019 рр.), експерт з економічної та соціальної політики;
  • Валерій Гончарук — політолог, керівник департаменту виборчих технологій;
  • Назар Токар — IT-спеціаліст;
  • Станіслав Ігнатьєв — Голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, доктор технічних наук;
  • Володимир Фесенко — політолог;
  • Наталія Лісневська — заступниця Міністра охорони здоров’я України у 2014–2015 рр.;
  • Станіслав Желіховський — кандидат політичних наук, експерт-міжнародник;
  • Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, нещодавно у Верховній Раді назвали умови, за яких можливі переговори з Росією. Це має відбуватися за вимогами Києва. 

Також ми писали, в яких аптеках можна купити ліки за "тисячу Зеленського"

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13:12 Бійці ЗСУ опинилися в оточенні на Донеччині — DeepState

13:12 Нові правила переказів — яку суму дозволено переводити щомісяця

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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