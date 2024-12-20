Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Зеленский жестко унизил Путина — эфир Ранок.LIVE arrow
Зеленский жестко унизил Путина — эфир Ранок.LIVE

Зеленский жестко унизил Путина — эфир Ранок.LIVE

20 декабря 2024 г. 8:30

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:30 Зеленский жестко унизил Путина — эфир Ранок.LIVE

19 декабря 2024
Text

19:51 Эксперт спрогнозировал резкий скачок цен на мясо, молоко и овощи

Text

17:50 Зеленский сделал заявление о прекращении огня — эфир Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк объяснил, при каких условиях проведут выборы в Украине

Text

13:00 Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:51 Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:17 Поощряло руководство — нардеп высказался о скандале в 211 бригаде

Text

11:07 Сазонов отметил проблему бюрократии в армии

Text

09:53 Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

Text

09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

Text

08:30 Зеленский жестко унизил Путина — эфир Ранок.LIVE

19 декабря 2024
Text

19:51 Эксперт спрогнозировал резкий скачок цен на мясо, молоко и овощи

Text

17:50 Зеленский сделал заявление о прекращении огня — эфир Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк объяснил, при каких условиях проведут выборы в Украине

Text

13:00 Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:51 Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:17 Поощряло руководство — нардеп высказался о скандале в 211 бригаде

Text

11:07 Сазонов отметил проблему бюрократии в армии

Text

09:53 Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

Text

09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

Россия утром в пятницу, 20 декабря, атаковала Киев баллистическими ракетами. В то же время продолжаются обстрелы Херсона из левобережной части области.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • полковник, военный эксперт Сергей Грабский;
  • председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская;
  • юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев;
  • народный депутат "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;
  • политтехнолог Тарас Загородний;
  • политолог, вице-президент АЦ "Политика" Олег Лесной.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

  • флешмоб, который президент запустил в соцсетях;
  • призыв Зеленского отправлять миротворцев в Украину;
  • действительно ли Украина побеждает в экономической войне против России.

Напомним, враг атаковал столицу баллистическими ракетами, раздавались взрывы.

В Голосеевском районе сообщали о горящих автомобилях. Также падение обломков зафиксировано еще в трех районах.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

09:31 Атака РФ оставила без тепла школы, больницы и дома в Киеве

09:23 Деколонизация или стирание культуры — The Economist об Одессе

09:09 Морозы и снегопады — какой месяц зимы будет самым холодным

09:06 Ученые из Китая нашли способ добывать почти безграничное топливо

08:58 Горящие авто и поврежденные здания — последствия атаки на Киев

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:55 Генштаб ВСУ назвал направления на фронте, где тяжелая ситуация

08:45 Скидка в 50% на коммунальные услуги — кто имеет право

08:35 Организовал изнасилование жены — француза осудили на 20 лет

08:30 Повестки украинцам по почте — законно ли оповещать через Viber

Text

08:30 Зеленский жестко унизил Путина — эфир Ранок.LIVE

09:31 Атака РФ оставила без тепла школы, больницы и дома в Киеве

09:23 Деколонизация или стирание культуры — The Economist об Одессе

09:09 Морозы и снегопады — какой месяц зимы будет самым холодным

09:06 Ученые из Китая нашли способ добывать почти безграничное топливо

08:58 Горящие авто и поврежденные здания — последствия атаки на Киев

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:55 Генштаб ВСУ назвал направления на фронте, где тяжелая ситуация

08:45 Скидка в 50% на коммунальные услуги — кто имеет право

08:35 Организовал изнасилование жены — француза осудили на 20 лет

08:30 Повестки украинцам по почте — законно ли оповещать через Viber

08:29 Обстрел Киева — есть погибший в Голосеевском районе

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

Text

08:30 Зеленский жестко унизил Путина — эфир Ранок.LIVE

19 декабря 2024
Text

19:51 Эксперт спрогнозировал резкий скачок цен на мясо, молоко и овощи

Text

17:50 Зеленский сделал заявление о прекращении огня — эфир Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк объяснил, при каких условиях проведут выборы в Украине

Text

13:00 Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:51 Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:17 Поощряло руководство — нардеп высказался о скандале в 211 бригаде

Text

11:07 Сазонов отметил проблему бюрократии в армии

Text

09:53 Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

Text

09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE