Зеленский жестко унизил Путина — эфир Ранок.LIVE

Россия утром в пятницу, 20 декабря, атаковала Киев баллистическими ракетами. В то же время продолжаются обстрелы Херсона из левобережной части области.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

полковник, военный эксперт Сергей Грабский;

председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская;

юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев;

народный депутат "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;

политтехнолог Тарас Загородний;

политолог, вице-президент АЦ "Политика" Олег Лесной.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

флешмоб, который президент запустил в соцсетях;

призыв Зеленского отправлять миротворцев в Украину;

действительно ли Украина побеждает в экономической войне против России.

Напомним, враг атаковал столицу баллистическими ракетами, раздавались взрывы.

В Голосеевском районе сообщали о горящих автомобилях. Также падение обломков зафиксировано еще в трех районах.