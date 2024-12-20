Зеленский жестко унизил Путина — эфир Ранок.LIVE

Россия утром в пятницу, 20 декабря, атаковала Киев баллистическими ракетами. В то же время продолжаются обстрелы Херсона из левобережной части области.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- полковник, военный эксперт Сергей Грабский;
- председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская;
- юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев;
- народный депутат "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;
- политтехнолог Тарас Загородний;
- политолог, вице-президент АЦ "Политика" Олег Лесной.
Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:
- флешмоб, который президент запустил в соцсетях;
- призыв Зеленского отправлять миротворцев в Украину;
- действительно ли Украина побеждает в экономической войне против России.
Напомним, враг атаковал столицу баллистическими ракетами, раздавались взрывы.
В Голосеевском районе сообщали о горящих автомобилях. Также падение обломков зафиксировано еще в трех районах.