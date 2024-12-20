Зеленський жорстко принизив Путіна — ефір Ранок.LIVE

Росія вранці у п'ятницю, 20 грудня, атакувала Київ балістичними ракетами. Водночас тривають обстріли Херсона з лівобережної частини області.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- полковник, військовий експерт Сергій Грабський;
- голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська;
- юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв;
- народна депутатка "Європейська Солідарність ", Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;
- політтехнолог Тарас Загородній;
- політолог, віцепрезидент АЦ "Політика" Олег Лісний.
Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:
- флешмоб, який президент запустив у соцмережах;
- заклик Зеленського відправляти миротворців до України;
- чи справді Україна перемагає в економічній війні проти Росії.
Нагадаємо, ворог атакував столицю балістичними ракетами, лунали вибухи.
У Голосіївському районі повідомляли про палаючі автомобілі. Також падіння уламків зафіксовано ще в трьох районах.