Зеленський жорстко принизив Путіна — ефір Ранок.LIVE

Росія вранці у п'ятницю, 20 грудня, атакувала Київ балістичними ракетами. Водночас тривають обстріли Херсона з лівобережної частини області.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

полковник, військовий експерт Сергій Грабський;

голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська;

юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв;

народна депутатка "Європейська Солідарність ", Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;

політтехнолог Тарас Загородній;

політолог, віцепрезидент АЦ "Політика" Олег Лісний.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

флешмоб, який президент запустив у соцмережах;

заклик Зеленського відправляти миротворців до України;

чи справді Україна перемагає в економічній війні проти Росії.

Нагадаємо, ворог атакував столицю балістичними ракетами, лунали вибухи.

У Голосіївському районі повідомляли про палаючі автомобілі. Також падіння уламків зафіксовано ще в трьох районах.