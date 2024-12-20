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Зеленський жорстко принизив Путіна — ефір Ранок.LIVE

Зеленський жорстко принизив Путіна — ефір Ранок.LIVE

20 грудня 2024 р. 08:30

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08:30 Зеленський жорстко принизив Путіна — ефір Ранок.LIVE

19 грудня 2024
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17:50 Зеленський зробив заяву щодо припинення вогню — ефір Вечір.LIVE

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14:32 Подоляк пояснив, за яких умов будуть проведені вибори в Україні

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13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

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12:51 Войцехівський пояснив, чому онлайн-вибори в Україні неможливі

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12:17 Сприяло керівництво — нардеп прокоментував скандал в 211 бригаді

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11:07 Сазонов наголосив на проблемі бюрократії в армії

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09:53 Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

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09:00 У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

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08:30 Зеленський жорстко принизив Путіна — ефір Ранок.LIVE

19 грудня 2024
Text

19:51 Експерт спрогнозував різкий стрибок цін на м’ясо, молоко та овочі

Text

17:50 Зеленський зробив заяву щодо припинення вогню — ефір Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк пояснив, за яких умов будуть проведені вибори в Україні

Text

13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:51 Войцехівський пояснив, чому онлайн-вибори в Україні неможливі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:17 Сприяло керівництво — нардеп прокоментував скандал в 211 бригаді

Text

11:07 Сазонов наголосив на проблемі бюрократії в армії

Text

09:53 Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

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09:00 У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

Росія вранці у п'ятницю, 20 грудня, атакувала Київ балістичними ракетами. Водночас тривають обстріли Херсона з лівобережної частини області.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • полковник, військовий експерт Сергій Грабський;
  • голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська;
  • юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв;
  • народна депутатка "Європейська Солідарність ", Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;
  • політтехнолог Тарас Загородній;
  • політолог, віцепрезидент АЦ "Політика" Олег Лісний.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  • флешмоб, який президент запустив у соцмережах;
  • заклик Зеленського відправляти миротворців до України;
  • чи справді Україна перемагає в економічній війні проти Росії.

Нагадаємо, ворог атакував столицю балістичними ракетами, лунали вибухи.

У Голосіївському районі повідомляли про палаючі автомобілі. Також падіння уламків зафіксовано ще в трьох районах.

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08:45 Знижка у 50% на комунальні послуги — хто має право

08:35 Організував ґвалтування дружини — француза засудили на 20 років

08:30 Повістки українцям поштою — чи законно оповіщати через Viber

08:29 Обстріл Києва — є загиблий у Голосіївському районі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:16 В Росії засудили до 21 року колонії "найкрасивішу терористку"

08:06 Балістична атака на Київ — у КМВА повідомили про наслідки

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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