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Зеленский пригласил Трампа в Украину — эфир День.LIVE

Зеленский пригласил Трампа в Украину — эфир День.LIVE

14 апреля 2025 г. 13:09

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Президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера Белого дома Дональда Трампа посетить Украину. Он отметил, что американский президент может выбрать любой город.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло;
  • юрист-международник, адвокат Сергей Старенький;
  • политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко;
  • народный депутат Украины, комитет по вопросам бюджета Павел Бакунец;
  • дипломат, Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-17 годах Александр Левченко;
  • доктор экономических наук, член совета Национального Банка Украины Василий Фурман.

Вместе с ведущими Маргаритой Стецюк и Павлом Ковальчуком они обсудят такие темы:

  • Зеленский о потерях Украины во время войны: мы платим самую высокую цену;
  • В Сумах возросло количество раненых после удара РФ: спасатели разбирают завалы;
  • Зеленский объяснил, почему перемирие с РФ не работает;
  • Трамп отреагировал на удар по Сумах, но РФ прямо не упомянул;
  • Сенатор Грэм пригрозил Путину после удара по Сумах;
  • Стармер и Шольц призвали Путина пойти на полное прекращение огня после удара по Сумах;
  • Зеленский рассказал, что ждет Украину без помощи США;
  • Мерц сделал заявления о переговорах с Путиным и передаче Taurus;
  • Рубио отреагировал на удар России по Сумах в Вербное воскресенье;
  • Буданов раскрыл новые подробности "безбожного" удара России по Сумах;
  • Зеленский призвал Трампа приехать в Украину, прежде чем воплощать свой "мирный план".

Напомним, Трамп прокомментировал российскую ракетную атаку на Сумы 13 апреля, назвав это "ошибкой" РФ.

Также американский президент раскритиковал телеканал CBS из-за сюжетов об Украине и Гренландии.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:40 Враг все чаще пытается прорваться на Юге Украины

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6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона