Зеленский пригласил Трампа в Украину — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера Белого дома Дональда Трампа посетить Украину. Он отметил, что американский президент может выбрать любой город.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло;

юрист-международник, адвокат Сергей Старенький;

политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко;

народный депутат Украины, комитет по вопросам бюджета Павел Бакунец;

дипломат, Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-17 годах Александр Левченко;

доктор экономических наук, член совета Национального Банка Украины Василий Фурман.

Вместе с ведущими Маргаритой Стецюк и Павлом Ковальчуком они обсудят такие темы:

Зеленский о потерях Украины во время войны: мы платим самую высокую цену;

В Сумах возросло количество раненых после удара РФ: спасатели разбирают завалы;

Зеленский объяснил, почему перемирие с РФ не работает;

Трамп отреагировал на удар по Сумах, но РФ прямо не упомянул;

Сенатор Грэм пригрозил Путину после удара по Сумах;

Стармер и Шольц призвали Путина пойти на полное прекращение огня после удара по Сумах;

Зеленский рассказал, что ждет Украину без помощи США;

Мерц сделал заявления о переговорах с Путиным и передаче Taurus;

Рубио отреагировал на удар России по Сумах в Вербное воскресенье;

Буданов раскрыл новые подробности "безбожного" удара России по Сумах;

Зеленский призвал Трампа приехать в Украину, прежде чем воплощать свой "мирный план".

Напомним, Трамп прокомментировал российскую ракетную атаку на Сумы 13 апреля, назвав это "ошибкой" РФ.

Также американский президент раскритиковал телеканал CBS из-за сюжетов об Украине и Гренландии.