Зеленский пригласил Трампа в Украину — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидера Белого дома Дональда Трампа посетить Украину. Он отметил, что американский президент может выбрать любой город.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло;
- юрист-международник, адвокат Сергей Старенький;
- политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко;
- народный депутат Украины, комитет по вопросам бюджета Павел Бакунец;
- дипломат, Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-17 годах Александр Левченко;
- доктор экономических наук, член совета Национального Банка Украины Василий Фурман.
Вместе с ведущими Маргаритой Стецюк и Павлом Ковальчуком они обсудят такие темы:
- Зеленский о потерях Украины во время войны: мы платим самую высокую цену;
- В Сумах возросло количество раненых после удара РФ: спасатели разбирают завалы;
- Зеленский объяснил, почему перемирие с РФ не работает;
- Трамп отреагировал на удар по Сумах, но РФ прямо не упомянул;
- Сенатор Грэм пригрозил Путину после удара по Сумах;
- Стармер и Шольц призвали Путина пойти на полное прекращение огня после удара по Сумах;
- Зеленский рассказал, что ждет Украину без помощи США;
- Мерц сделал заявления о переговорах с Путиным и передаче Taurus;
- Рубио отреагировал на удар России по Сумах в Вербное воскресенье;
- Буданов раскрыл новые подробности "безбожного" удара России по Сумах;
- Зеленский призвал Трампа приехать в Украину, прежде чем воплощать свой "мирный план".
Напомним, Трамп прокомментировал российскую ракетную атаку на Сумы 13 апреля, назвав это "ошибкой" РФ.
Также американский президент раскритиковал телеканал CBS из-за сюжетов об Украине и Гренландии.