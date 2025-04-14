Зеленський запросив Трампа до України — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський запросив лідера Білого дому Дональда Трампа відвідати Україну. Він зазначив, що американський президент може обрати будь-яке місто.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло;

юрист-міжнародник, адвокат Сергій Старенький;

політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко;

народний депутат України, комітет з питань бюджету Павло Бакунець;

дипломат, Посол України в Хорватії та Боснії та Герцеговині 2010-2017 роках Олександр Левченко;

доктор економічних наук, член ради Національного Банку України Василь Фурман.

Разом з ведучими Маргаритою Стецюк та Павлом Ковальчуком вони обговорять такі теми:

Зеленський про втрати України під час війни: ми платимо найвищу ціну;

У Сумах зросла кількість поранених після удару РФ: рятувальники розбирають завали;

Зеленський пояснив, чому перемир’я з РФ не працює;

Трамп відреагував на удар по Сумах, але РФ прямо не згадав;

Сенатор Грем пригрозив Путіну після удару по Сумах;

Стармер і Шольц закликали Путіна піти на повне припинення вогню після удару по Сумах;

Зеленський розповів, що чекає на Україну без допомоги США;

Мерц зробив заяви про переговори з Путіним та передачу Taurus;

Рубіо відреагував на удар Росії по Сумах у Вербну неділю;

Буданов розкрив нові подробиці "безбожного" удару Росії по Сумах;

Зеленський закликав Трампа приїхати до України, перш ніж втілювати свій "мирний план".

Нагадаємо, Трамп прокоментував російську ракетну атаку на Суми 13 квітня, назвавши це "помилкою" РФ.

Також американський президент розкритикував телеканал CBS через сюжети про Україну та Гренландію.