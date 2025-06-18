Зеленский призвал мир к действиям после атаки — эфир Ранок.LIVE

Российские войска в ночь на вторник, 17 июня, применили против Украины 440 беспилотников и 32 ракеты. Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир к ответу на российский терроризм.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015) Виктор Ягун;
- эксперт Бюро анализа политики Виктор Бобыренко;
- профессор, директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский;
- народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк;
- заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института международного права и инноваций Владимир Пилипенко;
- экономический эксперт Юрий Гаврилечко;
- политолог, главный редактор информационно-аналитического портала TransCaspianUA Александр Буряченко;
- министр образования и науки Украины (2016-201) Лилия Гриневич.
Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:
- Массовое производство ударных беспилотников в РФ сеет страх в украинских городах, — WSJ;
- Ночной удар РФ по Киеву, вероятно, был самой смертоносной атакой за почти год, — миссия ООН;
- РФ ударила по Киеву кассетными ракетами, чтобы убить как можно больше гражданских, — Кличко;
- День траура по жертвам атаки в Киеве;
- Россия производит примерно 2700 "Шахедов" в месяц, — Романенко;
- Крылатые ракеты — тоже опасны, как баллистика, — Игнат;
- Спутниковые снимки показали, что РФ перебрасывает еще больше самолетов на максимально удаленные авиабазы, — анализ NV;
- РФ наращивает влияние в Африке;
- Ситуация в Сумской области;
- Итоги саммита G7;
- Bloomberg: лидерам G7 не удалось убедить Трампа усилить давление на Россию;
- Трамп распустил рабочую группу, созданную для давления на Москву, — Reuters;
- Трамп рассматривает возможность ударов США по ядерным объектам Ирана, — CNN;
- США готовятся к чему-то серьезному — "индекс пиццы" снова работает;
- Украина делает первый шаг к реализации минерального соглашения с США, — The New York Times;
- Верховная Рада ограничила сроки пребывания должностных лиц в Реестре коррупционеров;
- Тарифы на коммунальные услуги в Украине существенно выросли;
- Проблемы с водой в Одессе;
- В Украине создан Единый государственный реестр военнослужащих;
- ВЛК сможет подтягивать данные об украинцах из гражданских медучреждений:
- Рада приняла закон;
- Все предприятия обязаны подать до 20 июня отчет в ТЦК о наличии транспортных средств;
- В Украине появится Military ID: что это даст военным;
- Отдых за границей одного из разработчиков приложений для мобилизации;
- В Украине создают Выплатное агентство для поддержки аграриев
- Доллар составляет 83% золото-валютных резервов Украины и в последние месяцы он активно обесценивается по отношению к другим мировым валютам;
- Сравнение цен на продукты в Украине и Польше;
- Зеленский призвал лидеров G7 помочь Украине с ПВО;
- Международные партнеры не выявили нарушений в процессе использования Украиной международной военной помощи, — отчет ВСК;
- Трамп: США контролируют небо над Ираном;
- Минобразования готовит сразу несколько нововведений в отношении учителей и организации образовательного процесса;
- Абитуриенты массово уезжают за границу;
- Высшее образование должно стать драйвером возвращения украинцев из-за границы, — Лесовой;
- Правительство предлагает четыре сценария обучения для украинских учеников за рубежом;
- Абитуриенты-ВПЛ: какие льготы предлагает государство.
Напомним, Зеленский встретился с Генсеком НАТО Марком Рютте и обсудил потребности украинских военных.
Также в Канаде состоялся саммит стран G7, на котором присутствовал украинский лидер. Он подвел итоги встречи и проинформировал о решениях по Украине.