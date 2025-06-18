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Зеленский призвал мир к действиям после атаки — эфир Ранок.LIVE

Зеленский призвал мир к действиям после атаки — эфир Ранок.LIVE

18 июня 2025 г. 8:00

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Зеленский призвал мир к действиям после атаки — эфир Ранок.LIVE

17 июня 2025
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Зеленский на саммите G7 и предупреждение Путину — эфир Вечір.LIVE

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Зеленский на саммит G7 делает заявления по Украине — прямой эфир

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Зеленский говорит с лидерами страны G7 о войне — трансляция

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Последствия атаки оккупантов на Киев — эфир День.LIVE

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Трамп выссказался о G7, а РФ атаковала Киев — эфир Ранок.LIVE

16 июня 2025
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Налоги в Украине и деньги в тени — Гетманцев в эфире Вечір.LIVE

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Трамп делает срочные заявления на саммите G7 — трансляция

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ЕС против Беларуси и визит Зеленского на G7 — эфир Вечір.LIVE

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Зеленский и лидер Австрии проводят пресс-конференцию — эфир

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08:00 Зеленский призвал мир к действиям после атаки — эфир Ранок.LIVE

17 июня 2025
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18:17 Зеленский на саммите G7 и предупреждение Путину — эфир Вечір.LIVE

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18:11 Зеленский на саммит G7 делает заявления по Украине — прямой эфир

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18:05 Зеленский говорит с лидерами страны G7 о войне — трансляция

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13:12 Последствия атаки оккупантов на Киев — эфир День.LIVE

Российские войска в ночь на вторник, 17 июня, применили против Украины 440 беспилотников и 32 ракеты. Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир к ответу на российский терроризм.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015) Виктор Ягун;
  • эксперт Бюро анализа политики Виктор Бобыренко;
  • профессор, директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский;
  • народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк;
  • заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института международного права и инноваций Владимир Пилипенко;
  • экономический эксперт Юрий Гаврилечко;
  • политолог, главный редактор информационно-аналитического портала TransCaspianUA Александр Буряченко;
  • министр образования и науки Украины (2016-201) Лилия Гриневич.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • Массовое производство ударных беспилотников в РФ сеет страх в украинских городах, — WSJ;
  • Ночной удар РФ по Киеву, вероятно, был самой смертоносной атакой за почти год, — миссия ООН;
  • РФ ударила по Киеву кассетными ракетами, чтобы убить как можно больше гражданских, — Кличко;
  • День траура по жертвам атаки в Киеве;
  • Россия производит примерно 2700 "Шахедов" в месяц, — Романенко;
  • Крылатые ракеты — тоже опасны, как баллистика, — Игнат;
  • Спутниковые снимки показали, что РФ перебрасывает еще больше самолетов на максимально удаленные авиабазы, — анализ NV;
  • РФ наращивает влияние в Африке;
  • Ситуация в Сумской области;
  • Итоги саммита G7;
  • Bloomberg: лидерам G7 не удалось убедить Трампа усилить давление на Россию;
  • Трамп распустил рабочую группу, созданную для давления на Москву, — Reuters;
  • Трамп рассматривает возможность ударов США по ядерным объектам Ирана, — CNN;
  • США готовятся к чему-то серьезному — "индекс пиццы" снова работает;
  • Украина делает первый шаг к реализации минерального соглашения с США, — The New York Times;
  • Верховная Рада ограничила сроки пребывания должностных лиц в Реестре коррупционеров;
  • Тарифы на коммунальные услуги в Украине существенно выросли;
  • Проблемы с водой в Одессе;
  • В Украине создан Единый государственный реестр военнослужащих;
  • ВЛК сможет подтягивать данные об украинцах из гражданских медучреждений:
  • Рада приняла закон;
  • Все предприятия обязаны подать до 20 июня отчет в ТЦК о наличии транспортных средств;
  • В Украине появится Military ID: что это даст военным;
  • Отдых за границей одного из разработчиков приложений для мобилизации;
  • В Украине создают Выплатное агентство для поддержки аграриев
  • Доллар составляет 83% золото-валютных резервов Украины и в последние месяцы он активно обесценивается по отношению к другим мировым валютам;
  • Сравнение цен на продукты в Украине и Польше;
  • Зеленский призвал лидеров G7 помочь Украине с ПВО;
  • Международные партнеры не выявили нарушений в процессе использования Украиной международной военной помощи, — отчет ВСК;
  • Трамп: США контролируют небо над Ираном;
  • Минобразования готовит сразу несколько нововведений в отношении учителей и организации образовательного процесса;
  • Абитуриенты массово уезжают за границу;
  • Высшее образование должно стать драйвером возвращения украинцев из-за границы, — Лесовой;
  • Правительство предлагает четыре сценария обучения для украинских учеников за рубежом;
  • Абитуриенты-ВПЛ: какие льготы предлагает государство.

Напомним, Зеленский встретился с Генсеком НАТО Марком Рютте и обсудил потребности украинских военных.

Также в Канаде состоялся саммит стран G7, на котором присутствовал украинский лидер. Он подвел итоги встречи и проинформировал о решениях по Украине.

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08:22 Лидеры G7 готовы изучать варианты давления на РФ — заявление

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:20 Непригодные доллары — какие серии и номиналы часто фальсифицируют

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