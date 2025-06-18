Зеленский призвал мир к действиям после атаки — эфир Ранок.LIVE

Российские войска в ночь на вторник, 17 июня, применили против Украины 440 беспилотников и 32 ракеты. Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир к ответу на российский терроризм.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015) Виктор Ягун;

эксперт Бюро анализа политики Виктор Бобыренко;

профессор, директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский;

народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк;

заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института международного права и инноваций Владимир Пилипенко;

экономический эксперт Юрий Гаврилечко;

политолог, главный редактор информационно-аналитического портала TransCaspianUA Александр Буряченко;

министр образования и науки Украины (2016-201) Лилия Гриневич.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

Массовое производство ударных беспилотников в РФ сеет страх в украинских городах, — WSJ;

Ночной удар РФ по Киеву, вероятно, был самой смертоносной атакой за почти год, — миссия ООН;

РФ ударила по Киеву кассетными ракетами, чтобы убить как можно больше гражданских, — Кличко;

День траура по жертвам атаки в Киеве;

Россия производит примерно 2700 "Шахедов" в месяц, — Романенко;

Крылатые ракеты — тоже опасны, как баллистика, — Игнат;

Спутниковые снимки показали, что РФ перебрасывает еще больше самолетов на максимально удаленные авиабазы, — анализ NV;

РФ наращивает влияние в Африке;

Ситуация в Сумской области;

Итоги саммита G7;

Bloomberg: лидерам G7 не удалось убедить Трампа усилить давление на Россию;

Трамп распустил рабочую группу, созданную для давления на Москву, — Reuters;

Трамп рассматривает возможность ударов США по ядерным объектам Ирана, — CNN;

США готовятся к чему-то серьезному — "индекс пиццы" снова работает;

Украина делает первый шаг к реализации минерального соглашения с США, — The New York Times;

Верховная Рада ограничила сроки пребывания должностных лиц в Реестре коррупционеров;

Тарифы на коммунальные услуги в Украине существенно выросли;

Проблемы с водой в Одессе;

В Украине создан Единый государственный реестр военнослужащих;

ВЛК сможет подтягивать данные об украинцах из гражданских медучреждений:

Рада приняла закон;

Все предприятия обязаны подать до 20 июня отчет в ТЦК о наличии транспортных средств;

В Украине появится Military ID: что это даст военным;

Отдых за границей одного из разработчиков приложений для мобилизации;

В Украине создают Выплатное агентство для поддержки аграриев

Доллар составляет 83% золото-валютных резервов Украины и в последние месяцы он активно обесценивается по отношению к другим мировым валютам;

Сравнение цен на продукты в Украине и Польше;

Зеленский призвал лидеров G7 помочь Украине с ПВО;

Международные партнеры не выявили нарушений в процессе использования Украиной международной военной помощи, — отчет ВСК;

Трамп: США контролируют небо над Ираном;

Минобразования готовит сразу несколько нововведений в отношении учителей и организации образовательного процесса;

Абитуриенты массово уезжают за границу;

Высшее образование должно стать драйвером возвращения украинцев из-за границы, — Лесовой;

Правительство предлагает четыре сценария обучения для украинских учеников за рубежом;

Абитуриенты-ВПЛ: какие льготы предлагает государство.

Напомним, Зеленский встретился с Генсеком НАТО Марком Рютте и обсудил потребности украинских военных.

Также в Канаде состоялся саммит стран G7, на котором присутствовал украинский лидер. Он подвел итоги встречи и проинформировал о решениях по Украине.