Зеленський закликав світ до дій після атаки РФ — ефір Ранок.LIVE

Російські війська в ніч проти вівторка, 17 червня, застосували проти України 440 безпілотників та 32 ракети. Президент України Володимир Зеленський закликав світ до відповіді на російський тероризм.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ (2014–2015) Віктор Ягун;

експерт Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко;

професор, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський;

народний депутат від партії "Слуга народу", член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк;

заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;

економічний експерт Юрій Гаврилечко;

політолог, головний редактор інформаційно-аналітичного порталу TransCaspianUA Олександр Буряченко;

міністерка освіти і науки України (2016–201) Лілія Гриневич.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Масове виробництво ударних безпілотників у РФ сіє страх в українських містах, — WSJ;

Нічний удар РФ по Києву, ймовірно, був найсмертоноснішою атакою за майже рік, — місія ООН;

РФ вдарила по Києву касетними ракетами, щоб вбити якомога більше цивільних, — Кличко;

День жалоби за жертвами атаки у Києві;

Росія виробляє приблизно 2700 "Шахедів" на місяць, — Романенко;

Крилаті ракети — теж небезпечні, як балістика, — Ігнат;

Супутникові знімки показали, що РФ перекидає ще більше літаків на максимально віддалені авіабази, — аналіз NV;

РФ нарощує вплив в Африці;

Ситуація на Сумщині;

Підсумки саміту G7;

Bloomberg: у лідерів G7 не вдалося переконати Трампа посилити тиск на Росію;

Трамп розпустив робочу групу, створену для тиску на Москву, — Reuters;

Трамп розглядає можливість ударів США по ядерних об'єктах Ірану, — CNN;

США готуються до чогось серйозного — "індекс піци" знову працює;

Україна робить перший крок до реалізації мінеральної угоди зі США, — The New York Times;

Верховна Рада обмежила строками перебування посадовців у Реєстрі корупціонерів;

Тарифи на комунальні послуги в Україні суттєво зросли;

Проблеми з водою в Одесі;

В Україні створено Єдиний державний реєстр військовослужбовців;

ВЛК зможе підтягувати дані про українців з цивільних медзакладів: Рада ухвалила закон;

Усі підприємства зобовʼязані подати до 20 червня звіт до ТЦК про наявність транспортних засобів;

В Україні з'явиться Military ID: що це дасть військовим;

Відпочинок за кордоном одного з розробників застосунків для мобілізації;

В Україні створюють Виплатну агенцію для підтримки аграріїв

Долар становить 83% золото-валютних резервів України й останні місяці він активно знецінюється відносно інших світових валют;

Порівняння цін на продукти в Україні та Польщі;

Зеленський закликав лідерів G7 допомогти Україні з ППО;

Міжнародні партнери не виявили порушень у процесі використання Україною міжнародної військової допомоги, — звіт ТСК;

Трамп: США контролюють небо над Іраном;

Міносвіти готує одразу кілька нововведень щодо вчителів й організації освітнього процесу;

Абітурієнти масово виїжджають за кордон;

Вища освіта має стати драйвером повернення українців з-за кордону, — Лісовий;

Уряд пропонує чотири сценарії навчання для українських учнів за кордоном;

Абітурієнти-ВПО: які пільги пропонує держава.

Нагадаємо, Зеленський зустрівся з Генсеком НАТО Марком Рютте й обговорив потреби українських військових.

Також у Канаді відбувся саміт країн G7, на якому був присутній український лідер. Він підбив підсумки зустрічі й проінформував про рішення щодо України.