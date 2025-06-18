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Зеленський закликав світ до дій після атаки РФ — ефір Ранок.LIVE

Зеленський закликав світ до дій після атаки РФ — ефір Ранок.LIVE

18 червня 2025 р. 08:00

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Зеленський закликав світ до дій після атаки РФ — ефір Ранок.LIVE

17 червня 2025
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Зеленський на саміті G7 та попередження Путіну — ефір Вечір.LIVE

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Зеленський на саміт G7 робить заяви щодо України — прямий ефір

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Зеленський говорить з лідерами краї G7 про війну — трансляція

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Наслідки атаки окупантів на Київ — ефір День.LIVE

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Трамп зробив заяву про G7, а РФ атакувала Київ — ефір Ранок.LIVE

16 червня 2025
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Податки в Україні та гроші в тіні — Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE

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Трамп робить термінові заяви на саміті G7 — трансляція

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ЄС проти Білорусі і візит Зеленського на G7 — ефір Вечір.LIVE

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Зеленський та лідер Австрії проводять пресконференцію — ефір

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08:00 Зеленський закликав світ до дій після атаки РФ — ефір Ранок.LIVE

17 червня 2025
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18:17 Зеленський на саміті G7 та попередження Путіну — ефір Вечір.LIVE

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18:11 Зеленський на саміт G7 робить заяви щодо України — прямий ефір

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18:05 Зеленський говорить з лідерами краї G7 про війну — трансляція

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13:12 Наслідки атаки окупантів на Київ — ефір День.LIVE

 

Російські війська в ніч проти вівторка, 17 червня, застосували проти України 440 безпілотників та 32 ракети. Президент України Володимир Зеленський закликав світ до відповіді на російський тероризм.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ (2014–2015) Віктор Ягун;
  • експерт Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко;
  • професор, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський;
  • народний депутат від партії "Слуга народу", член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк;
  • заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;
  • економічний експерт Юрій Гаврилечко;
  • політолог, головний редактор інформаційно-аналітичного порталу TransCaspianUA Олександр Буряченко;
  • міністерка освіти і науки України (2016–201) Лілія Гриневич.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • Масове виробництво ударних безпілотників у РФ сіє страх в українських містах, — WSJ;
  • Нічний удар РФ по Києву, ймовірно, був найсмертоноснішою атакою за майже рік, — місія ООН;
  • РФ вдарила по Києву касетними ракетами, щоб вбити якомога більше цивільних, — Кличко;
  • День жалоби за жертвами атаки у Києві;
  • Росія виробляє приблизно 2700 "Шахедів" на місяць, — Романенко;
  • Крилаті ракети — теж небезпечні, як балістика, — Ігнат;
  • Супутникові знімки показали, що РФ перекидає ще більше літаків на максимально віддалені авіабази, — аналіз NV;
  • РФ нарощує вплив в Африці;
  • Ситуація на Сумщині;
  • Підсумки саміту G7;
  • Bloomberg: у лідерів G7 не вдалося переконати Трампа посилити тиск на Росію;
  • Трамп розпустив робочу групу, створену для тиску на Москву, — Reuters;
  • Трамп розглядає можливість ударів США по ядерних об'єктах Ірану, — CNN;
  • США готуються до чогось серйозного — "індекс піци" знову працює;
  • Україна робить перший крок до реалізації мінеральної угоди зі США, — The New York Times;
  • Верховна Рада обмежила строками перебування посадовців у Реєстрі корупціонерів;
  • Тарифи на комунальні послуги в Україні суттєво зросли;
  • Проблеми з водою в Одесі;
  • В Україні створено Єдиний державний реєстр військовослужбовців;
  • ВЛК зможе підтягувати дані про українців з цивільних медзакладів: Рада ухвалила закон;
  • Усі підприємства зобовʼязані подати до 20 червня звіт до ТЦК про наявність транспортних засобів;
  • В Україні з'явиться Military ID: що це дасть військовим;
  • Відпочинок за кордоном одного з розробників застосунків для мобілізації;
  • В Україні створюють Виплатну агенцію для підтримки аграріїв
  • Долар становить 83% золото-валютних резервів України й останні місяці він активно знецінюється відносно інших світових валют;
  • Порівняння цін на продукти в Україні та Польщі;
  • Зеленський закликав лідерів G7 допомогти Україні з ППО;
  • Міжнародні партнери не виявили порушень у процесі використання Україною міжнародної військової допомоги, — звіт ТСК;
  • Трамп: США контролюють небо над Іраном;
  • Міносвіти готує одразу кілька нововведень щодо вчителів й організації освітнього процесу;
  • Абітурієнти масово виїжджають за кордон;
  • Вища освіта має стати драйвером повернення українців з-за кордону, — Лісовий;
  • Уряд пропонує чотири сценарії навчання для українських учнів за кордоном;
  • Абітурієнти-ВПО: які пільги пропонує держава.

Нагадаємо, Зеленський зустрівся з Генсеком НАТО Марком Рютте й обговорив потреби українських військових.

Також у Канаді відбувся саміт країн G7, на якому був присутній український лідер. Він підбив підсумки зустрічі й проінформував про рішення щодо України.

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08:15 Зміна прописки — як впливає на розмір податків та право голосу

08:09 Піца до біди — чому в США бум на фастфуд віщує війну

08:04 У Києві збільшилася кількість жертв після удару РФ по будинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Громадянам з інвалідністю виплатять по 3,1 тис. грн у серпні

07:36 Ворог вдарив дронами по Запоріжжю — пошкоджено будинки та авто

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