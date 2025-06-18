Зеленський закликав світ до дій після атаки РФ — ефір Ранок.LIVE

Російські війська в ніч проти вівторка, 17 червня, застосували проти України 440 безпілотників та 32 ракети. Президент України Володимир Зеленський закликав світ до відповіді на російський тероризм.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ (2014–2015) Віктор Ягун;
- експерт Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко;
- професор, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський;
- народний депутат від партії "Слуга народу", член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк;
- заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;
- економічний експерт Юрій Гаврилечко;
- політолог, головний редактор інформаційно-аналітичного порталу TransCaspianUA Олександр Буряченко;
- міністерка освіти і науки України (2016–201) Лілія Гриневич.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- Масове виробництво ударних безпілотників у РФ сіє страх в українських містах, — WSJ;
- Нічний удар РФ по Києву, ймовірно, був найсмертоноснішою атакою за майже рік, — місія ООН;
- РФ вдарила по Києву касетними ракетами, щоб вбити якомога більше цивільних, — Кличко;
- День жалоби за жертвами атаки у Києві;
- Росія виробляє приблизно 2700 "Шахедів" на місяць, — Романенко;
- Крилаті ракети — теж небезпечні, як балістика, — Ігнат;
- Супутникові знімки показали, що РФ перекидає ще більше літаків на максимально віддалені авіабази, — аналіз NV;
- РФ нарощує вплив в Африці;
- Ситуація на Сумщині;
- Підсумки саміту G7;
- Bloomberg: у лідерів G7 не вдалося переконати Трампа посилити тиск на Росію;
- Трамп розпустив робочу групу, створену для тиску на Москву, — Reuters;
- Трамп розглядає можливість ударів США по ядерних об'єктах Ірану, — CNN;
- США готуються до чогось серйозного — "індекс піци" знову працює;
- Україна робить перший крок до реалізації мінеральної угоди зі США, — The New York Times;
- Верховна Рада обмежила строками перебування посадовців у Реєстрі корупціонерів;
- Тарифи на комунальні послуги в Україні суттєво зросли;
- Проблеми з водою в Одесі;
- В Україні створено Єдиний державний реєстр військовослужбовців;
- ВЛК зможе підтягувати дані про українців з цивільних медзакладів: Рада ухвалила закон;
- Усі підприємства зобовʼязані подати до 20 червня звіт до ТЦК про наявність транспортних засобів;
- В Україні з'явиться Military ID: що це дасть військовим;
- Відпочинок за кордоном одного з розробників застосунків для мобілізації;
- В Україні створюють Виплатну агенцію для підтримки аграріїв
- Долар становить 83% золото-валютних резервів України й останні місяці він активно знецінюється відносно інших світових валют;
- Порівняння цін на продукти в Україні та Польщі;
- Зеленський закликав лідерів G7 допомогти Україні з ППО;
- Міжнародні партнери не виявили порушень у процесі використання Україною міжнародної військової допомоги, — звіт ТСК;
- Трамп: США контролюють небо над Іраном;
- Міносвіти готує одразу кілька нововведень щодо вчителів й організації освітнього процесу;
- Абітурієнти масово виїжджають за кордон;
- Вища освіта має стати драйвером повернення українців з-за кордону, — Лісовий;
- Уряд пропонує чотири сценарії навчання для українських учнів за кордоном;
- Абітурієнти-ВПО: які пільги пропонує держава.
Нагадаємо, Зеленський зустрівся з Генсеком НАТО Марком Рютте й обговорив потреби українських військових.
Також у Канаді відбувся саміт країн G7, на якому був присутній український лідер. Він підбив підсумки зустрічі й проінформував про рішення щодо України.