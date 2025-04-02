Зеленский призвал США действовать из-за атак РФ — эфир Ранок.LIVE

Сейчас приближается момент, когда США будут вынуждены усилить санкции против России, ведь Кремль не выполняет своих обещаний. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время совместного с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок подхода к прессе.

Об этом и не только будут говорить сегодня в эфире Ранок.LIVE.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события в Украине и мире будут:

Олег Ткачук — судья Большой Палаты Верховного Суда;

Евгений "Скиф" Оропай — капитан, начальник пункта управления батальона беспилотных систем 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ;

Оксана Савчук — народный депутат Украины, член Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры;

Владимир Омельченко — директор энергетических программ Центра Разумкова;

Андрей Новак — председатель Комитета экономистов Украины;

Михаил Непран — первый вице-президент торгово-промышленной палаты;

Галина Янченко — народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам экономического развития;

Владимир Фесенко — политолог.

О чем будут говорить сегодня в эфире Ранок.LIVE

Во время эфира гости сегодня будут обсуждать следующие темы:

Верховный Суд: нарушение ТЦК во время мобилизации - не основание для увольнения со службы;

В Раде наработали законопроект, который позволит не останавливать службу во время СЗЧ;

Оперативная ситуация на Северском направлении;

Украинские города выступают против законопроекта №4298 от "Слуги народа", который сворачивает децентрализацию;

В ВР предлагают утвердить сеть старшей профильной школы до 1 сентября;

Правительство обновило ПДД: Мотоциклы и мопеды теперь могут двигаться по полосам общественного транспорта;

Мы подошли к моменту увеличения санкционного воздействия: РФ нарушает то, что она пообещала США, — Зеленский;

Литва: Единственный действенный рычаг для переговоров - давление на Россию через санкции и более эффективное использование замороженных активов;

5 случаев нарушения энергетического перемирия осуществила Россия с вечера 25 марта, когда оно фактически началось: в Херсоне, в Харькове и на Полтавщине;

Газодобытчики просят снизить требования к качеству газа;

НБУ не будет продлевать действие лимитов на переводы в размере 150 000 грн "с карты на карту";

Фон дер Ляйен: ЕС решительно ответит на новые тарифы Трампа;

Украина готова на безусловное прекращение огня, — Зеленский.

Россия отказалась принять предложения США по прекращению войны в Украине "в нынешнем виде", — Reuters;

Трамп разочарован и Зеленским, и Путиным, — Белый дом;

Украина уже начала консультации с США по тексту соглашения о минералах — Сибига;

Соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной должно быть совместимым с европейским законодательством, — Бербок.

Ранее глава государства сообщил, что Украина передала США необходимую информацию о российских нарушениях в отношении энергетики. Речь идет об ударах ракетами и дронами.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина готова на безусловное прекращение огня, зато Россия и дальше хочет продолжать войну.