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Зеленский призвал США действовать из-за атак РФ — эфир Ранок.LIVE

Зеленский призвал США действовать из-за атак РФ — эфир Ранок.LIVE

2 апреля 2025 г. 8:00

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Сейчас приближается момент, когда США будут вынуждены усилить санкции против России, ведь Кремль не выполняет своих обещаний. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время совместного с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок подхода к прессе.

Об этом и не только будут говорить сегодня в эфире Ранок.LIVE.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события в Украине и мире будут:

  • Олег Ткачук — судья Большой Палаты Верховного Суда;
  • Евгений "Скиф" Оропай — капитан, начальник пункта управления батальона беспилотных систем 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ;
  • Оксана Савчук — народный депутат Украины, член Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры;
  • Владимир Омельченко — директор энергетических программ Центра Разумкова;
  • Андрей Новак — председатель Комитета экономистов Украины;
  • Михаил Непран — первый вице-президент торгово-промышленной палаты;
  • Галина Янченко — народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам экономического развития;
  • Владимир Фесенко — политолог.

О чем будут говорить сегодня в эфире Ранок.LIVE

Во время эфира гости сегодня будут обсуждать следующие темы:

  • Верховный Суд: нарушение ТЦК во время мобилизации - не основание для увольнения со службы;
  • В Раде наработали законопроект, который позволит не останавливать службу во время СЗЧ;
  • Оперативная ситуация на Северском направлении;
  • Украинские города выступают против законопроекта №4298 от "Слуги народа", который сворачивает децентрализацию;
  • В ВР предлагают утвердить сеть старшей профильной школы до 1 сентября;
  • Правительство обновило ПДД: Мотоциклы и мопеды теперь могут двигаться по полосам общественного транспорта;
  • Мы подошли к моменту увеличения санкционного воздействия: РФ нарушает то, что она пообещала США, — Зеленский;
  • Литва: Единственный действенный рычаг для переговоров - давление на Россию через санкции и более эффективное использование замороженных активов;
  • 5 случаев нарушения энергетического перемирия осуществила Россия с вечера 25 марта, когда оно фактически началось: в Херсоне, в Харькове и на Полтавщине;
  • Газодобытчики просят снизить требования к качеству газа;
  • НБУ не будет продлевать действие лимитов на переводы в размере 150 000 грн "с карты на карту";
  • Фон дер Ляйен: ЕС решительно ответит на новые тарифы Трампа;
  • Украина готова на безусловное прекращение огня, — Зеленский.
  • Россия отказалась принять предложения США по прекращению войны в Украине "в нынешнем виде", — Reuters;
  • Трамп разочарован и Зеленским, и Путиным, — Белый дом;
  • Украина уже начала консультации с США по тексту соглашения о минералах — Сибига;
  • Соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной должно быть совместимым с европейским законодательством, — Бербок.

Ранее глава государства сообщил, что Украина передала США необходимую информацию о российских нарушениях в отношении энергетики. Речь идет об ударах ракетами и дронами.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина готова на безусловное прекращение огня, зато Россия и дальше хочет продолжать войну.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:31 Болельщики Реала уничтожили Лунина за игру с Реал Сосьедадом

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