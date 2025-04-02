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Зеленський закликав США діяти через атаки РФ — ефір Ранок.LIVE

Зеленський закликав США діяти через атаки РФ — ефір Ранок.LIVE

02 квітня 2025 р. 08:00

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Трамп хоче, щоб Путін пішов на угоду про мир — ефір День.LIVE

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Подробиці розмови Зеленського зі Стармером — ефір Ранок.LIVE

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Заява Єрмака про порушення Росією перемирʼя — ефір Вечір.LIVE

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Наразі наближається момент, коли США будуть змушені посилити санкції проти Росії, адже Кремль не виконує своїх обіцянок. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спільного з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок підходу до преси.

Про це та не тільки говоритимуть сьогодні в ефірі Ранок.LIVE.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події в Україні та світі будуть:

  • Олег Ткачук — суддя Великої Палати Верховного Суду;
  • Євген "Скіф" Оропай — капітан, начальник пункту управління батальйону безпілотних систем 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ;
  • Оксана Савчук — народна депутатка України, член Комітету з питань транспорту та інфраструктури;
  • Володимир Омельченко — директор енергетичних програм Центру Разумкова;
  • Андрій Новак — голова Комітету економістів України;
  • Михайло Непран — перший віцепрезидент торгово-промислової палати;
  • Галина Янченко — народна депутатка від партії "Слуга Народу", член Комітету з питань економічного розвитку;
  • Володимир Фесенко — політолог.

Про що говоритимуть сьогодні в ефірі Ранок.LIVE

Під час ефіру гості сьогодні обговорюватимуть наступні теми:

  • Верховний Суд: порушення ТЦК під час мобілізації — не підстава для звільнення зі служби;
  • У Раді напрацювали законопроєкт, який дозволить не зупиняти службу під час СЗЧ;
  • Оперативна ситуація на Сіверському напрямку;
  • Українські міста виступають проти законопроєкту №4298 від "Слуги народу", який згортає децентралізацію;
  • У ВР пропонують затвердити мережу старшої профільної школи до 1 вересня;
  • Уряд оновив ПДР: Мотоцикли та мопеди тепер можуть рухатися смугами громадського транспорту;
  • Ми підійшли до моменту збільшення санкційного впливу: РФ порушує те, що вона пообіцяла США, — Зеленський;
  • Литва: Єдиний дієвий важіль для переговорів — тиск на Росію через санкції та ефективніше використання заморожених активів;
  • 5 випадків порушення енергетичного перемир'я здійснила Росія з вечора 25 березня, коли воно фактично почалось: в Херсоні, в Харкові та на Полтавщині;
  • Газовидобувники просять знизити вимоги до якості газу;
  • НБУ не продовжуватиме дію лімітів на перекази в розмірі 150 000 грн "з карти на карту";
  • Фон дер Ляєн: ЄС рішуче відповість на нові тарифи Трампа;
  • Україна готова на безумовне припинення вогню, — Зеленський.
  • Росія відмовилася прийняти пропозиції США щодо припинення війни в Україні "у нинішньому вигляді", — Reuters;
  • Трамп розчарований і Зеленським, і Путіним, — Білий дім;
  • Україна вже почала консультації з США щодо тексту угоди про мінерали, — Сибіга;
  • Угода про корисні копалини між США й Україною має бути сумісною з європейським законодавством, — Бербок.

Раніше глава держави повідомив, що Україна передала США необхідну інформацію про російські порушення щодо енергетики. Мовиться про удари ракетами та дронами.

Крім того, Зеленський заявив, що Україна готова на безумовне припинення вогню, натомість Росія і далі хоче продовжувати війну.

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08:36 Зеленський закликав США посилити санкції проти Росії

08:33 Сенат США підготував санкції проти РФ за війну в Україні, — ЗМІ

08:32 Динамо платить Шовковському "найменшу" зарплату в УПЛ — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:29 Кого можуть відправити будувати фортифікації — дві категорії

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