Зеленский с визитом у Трампа — эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа прибыл с визитом в Вашингтон. Кроме того, в Белый дом прибыли лидеры Европы.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Президент Владимир Зеленский примет участие во встрече в Вашингтоне. Дональд Трамп назвал этот день "великим" и отметил, что в Белом доме впервые одновременно собралось столько лидеров Европы. Тем временем в европейских столицах обсуждают возможное место проведения переговоров с участием Трампа, Зеленского и Владимира Путина.

Гости эфира

Юрий Камельчук — нардеп;

Дмитрий Васильев — президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт;

Илья Несходовский — руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов ANTS;

Сергей Хлань — народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета;

Петр Кульпа — польский эксперт, бывший член правительства Польши.

Напомним, 18 августа Зеленский встретился с Келлогом перед переговорами с Трампом. Они поговорили о ситуации на поле боя и сильных дипломатических возможностях.

Кроме того, Андрей Сибига озвучил ожидания от встречи Зеленского и Трампа. Украина надеется получить понимание относительно гарантий безопасности.