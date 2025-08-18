Відео
Зеленський з візитом у Трампа — ефір Вечір.LIVE

Зеленський з візитом у Трампа — ефір Вечір.LIVE

18 серпня 2025 р. 17:57

Text

Зеленський з візитом у Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

Трамп проведе переговори із Зеленським — ефір День.LIVE

Text

Зеленський їде у Вашингтон обговорити перемир'я — ефір Ранок.LIVE

17 серпня 2025
Text

Візит Зеленського до Брюселлю — трансляція

15 серпня 2025
Text

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці — прямий ефір

Text

Виробництво дронів і програма МВФ — Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE

Text

Всі подробиці зустрічі Трампа і Путіна в США — ефір Вечір.LIVE

Text

Трамп допускає участь ЄС на саміті на Алясці — ефір День.LIVE

Text

Трамп готується до можливої суперечки з Путіним — ефір Ранок.LIVE

14 серпня 2025
Text

Трамп зробив заяву напередодні зустрічі з Путіним — прямий ефір

Text

17:57 Зеленський з візитом у Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп проведе переговори із Зеленським — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський їде у Вашингтон обговорити перемир'я — ефір Ранок.LIVE

17 серпня 2025
Text

15:04 Візит Зеленського до Брюселлю — трансляція

15 серпня 2025
Text

23:03 Зустріч Трампа і Путіна на Алясці — прямий ефір

Президент України Володимир Зеленський 18 серпня прибув з візитом до Вашингтона. Крім того, до Білого дому прибули лідери Європи.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE

Про що ефір

Президент Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі у Вашингтоні. Дональд Трамп назвав цей день "великим" та наголосив, що в Білому домі вперше одночасно зібралося стільки лідерів Європи. Тим часом у європейських столицях обговорюють можливе місце проведення переговорів за участю Трампа, Зеленського та Володимира Путіна.

Гості ефіру

  • Юрій Камельчук — нардеп;
  • Дмитро Васильєв — президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт;
  • Ілля Несходовський — керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів ANTS;
  • Сергій Хлань — народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради;
  • Пйотр Кульпа — польський експерт, колишній член уряду Польщі.

Нагадаємо, 18 серпня Зеленський зустрівся з Келлогом перед переговорами з Трампом. Вони поговорили про ситуацію на полі бою та сильні дипломатичні можливості.

Крім того, Андрій Сибіга озвучив очікування від зустрічі Зеленського та Трампа. Україна сподівається отримати розуміння щодо гарантій безпеки.

18:17 Виїзд чоловіків до 22 років за кордон — що каже Свириденко

18:15 Пляжна відпустка 2025 — скільки коштує у Києві, Львові та Одесі

18:10 5 тис. грн на дитину — хто та як може отримати гроші у 2025

18:02 Зустріч Зеленського і Трампа — як готується Вашингтон

17:59 Трамп вкотре пообіцяв завершити війну в Україні

17:57 Зеленський з візитом у Трампа — ефір Вечір.LIVE

17:50 Захоплення Одеси росіянами — наскільки ймовірним є такий сценарій

17:39 Стало відомо, де відбудеться тристороння зустріч — ЗМІ

17:39 На Запоріжжі окупанти пішли на штурм під прапором США — відео

17:32 Осінь близько — як змінилася ситуація із запасами газу в Україні

17:50 Захоплення Одеси росіянами — наскільки ймовірним є такий сценарій

17:39 Стало відомо, де відбудеться тристороння зустріч — ЗМІ

17:39 На Запоріжжі окупанти пішли на штурм під прапором США — відео

17:32 Осінь близько — як змінилася ситуація із запасами газу в Україні

17:17 Скорочення армії після війни — Шмигаль пояснив процес

Text

17:57 Зеленський з візитом у Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп проведе переговори із Зеленським — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський їде у Вашингтон обговорити перемир'я — ефір Ранок.LIVE

17 серпня
Text

15:04 Візит Зеленського до Брюселлю — трансляція

15 серпня
Text

23:03 Зустріч Трампа і Путіна на Алясці — прямий ефір

Трамп проведе переговори із Зеленським — ефір День.LIVE

Трамп проведе переговори із Зеленським — ефір День.LIVE

18 серпня 2025 р. 13:00
Зеленський їде у Вашингтон обговорити перемир'я — ефір Ранок.LIVE

Зеленський їде у Вашингтон обговорити перемир'я — ефір Ранок.LIVE

18 серпня 2025 р. 08:00
Візит Зеленського до Брюселлю — трансляція

Візит Зеленського до Брюселлю — трансляція

17 серпня 2025 р. 15:04
Зустріч Трампа і Путіна на Алясці — прямий ефір

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці — прямий ефір

15 серпня 2025 р. 23:03
Виробництво дронів і програма МВФ — Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE

Виробництво дронів і програма МВФ — Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE

15 серпня 2025 р. 21:15
Всі подробиці зустрічі Трампа і Путіна в США — ефір Вечір.LIVE

Всі подробиці зустрічі Трампа і Путіна в США — ефір Вечір.LIVE

15 серпня 2025 р. 18:03
Трамп допускає участь ЄС на саміті на Алясці — ефір День.LIVE

Трамп допускає участь ЄС на саміті на Алясці — ефір День.LIVE

15 серпня 2025 р. 13:10
Трамп готується до можливої суперечки з Путіним — ефір Ранок.LIVE

Трамп готується до можливої суперечки з Путіним — ефір Ранок.LIVE

15 серпня 2025 р. 08:00

