Зеленський з візитом у Трампа — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський 18 серпня прибув з візитом до Вашингтона. Крім того, до Білого дому прибули лідери Європи.
Президент Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі у Вашингтоні. Дональд Трамп назвав цей день "великим" та наголосив, що в Білому домі вперше одночасно зібралося стільки лідерів Європи. Тим часом у європейських столицях обговорюють можливе місце проведення переговорів за участю Трампа, Зеленського та Володимира Путіна.
- Юрій Камельчук — нардеп;
- Дмитро Васильєв — президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт;
- Ілля Несходовський — керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів ANTS;
- Сергій Хлань — народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради;
- Пйотр Кульпа — польський експерт, колишній член уряду Польщі.
Нагадаємо, 18 серпня Зеленський зустрівся з Келлогом перед переговорами з Трампом. Вони поговорили про ситуацію на полі бою та сильні дипломатичні можливості.
Крім того, Андрій Сибіга озвучив очікування від зустрічі Зеленського та Трампа. Україна сподівається отримати розуміння щодо гарантій безпеки.