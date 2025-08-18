Зеленський з візитом у Трампа — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський 18 серпня прибув з візитом до Вашингтона. Крім того, до Білого дому прибули лідери Європи.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір

Президент Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі у Вашингтоні. Дональд Трамп назвав цей день "великим" та наголосив, що в Білому домі вперше одночасно зібралося стільки лідерів Європи. Тим часом у європейських столицях обговорюють можливе місце проведення переговорів за участю Трампа, Зеленського та Володимира Путіна.

Гості ефіру

Юрій Камельчук — нардеп;

Дмитро Васильєв — президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт;

Ілля Несходовський — керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів ANTS;

Сергій Хлань — народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради;

Пйотр Кульпа — польський експерт, колишній член уряду Польщі.

Нагадаємо, 18 серпня Зеленський зустрівся з Келлогом перед переговорами з Трампом. Вони поговорили про ситуацію на полі бою та сильні дипломатичні можливості.

Крім того, Андрій Сибіга озвучив очікування від зустрічі Зеленського та Трампа. Україна сподівається отримати розуміння щодо гарантій безпеки.