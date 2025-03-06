Зеленский приехал в Брюссель — эфир День.LIVE

Американский президент Дональд Трамп обратился к конгрессменам, где заявил, что все стороны готовы к переговорам. Между тем стало известно, что Трамп остановил обмен разведывательными данными между Украиной и США.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE 6 марта, который начнется в 13:00.

Эфир 6 марта День.LIVE

В эфире День.LIVE 6 марта ведущие Палво Ковальчук и Маргарита Стецюк обсудят ряд важных общественно-политических тем. Стало известно, что глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров, а также руководители разведок и дипломаты по поручению Владимира Зеленского должны связаться с США и получить официальную информацию о помощи.

Также бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который сейчас является послом Украины в Великобритании, рассказал о реакции страны на скандальные заявления Дональда Трампа в адрес Украины.

Тем временем руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что знает, когда будет известна схема будущего нападения России.



Гости сегодняшнего эфира:

Геннадий Дубов, кандидат юридических наук

Юрий Якименко, Президент Центра Разумкова

Олег Постернак, политтехнолог

Александр Косюк ("Фартовый"), офицер 3-го механизированного батальона 115 ОМБр ВСУ

Тарас Козак, депутат Киевского городского совета

Владимир Мороз, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии

Вячеслав Кириленко, вице-премьер-министр Украины (2014-2019).

Напомним, сегодня, 6 марта стало известно, что представители команды Дональда Трампа тайно переговорили с членами партии бывшего президента Украины Петра Порошенко и Юлией Тимошенко.

Также Новини.LIVE узнали подробности соглашения о полезных ископаемых и какие условия ставит Дональд Трамп.