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Зеленский приехал в Брюссель — эфир День.LIVE

Зеленский приехал в Брюссель — эфир День.LIVE

6 марта 2025 г. 13:00

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17:50 Встреча Зеленского с союзниками в Брюсселе — эфир Вечір.LIVE

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16:45 Рютте и Дуда делают важное заявление по Украине — трансляция

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16:15 Выступление Келлога в Вашингтоне по Украине — прямой эфир

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15:20 Умеров встретился с Борисом Писториусом — прямой эфир

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13:00 Зеленский приехал в Брюссель — эфир День.LIVE

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11:24 Саммит ЕС по Украине и европейской обороне — прямой эфир

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08:00 Франция готова ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

5 марта 2025
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19:00 Коррупция в киевской власти — эфир Киевское время

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17:50 Условие Трампа по Украине и позиция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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13:08 Макрон готовит срочное обращение к Трампу — эфир День.LIVE

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17:50 Встреча Зеленского с союзниками в Брюсселе — эфир Вечір.LIVE

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16:45 Рютте и Дуда делают важное заявление по Украине — трансляция

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16:15 Выступление Келлога в Вашингтоне по Украине — прямой эфир

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15:20 Умеров встретился с Борисом Писториусом — прямой эфир

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13:00 Зеленский приехал в Брюссель — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:24 Саммит ЕС по Украине и европейской обороне — прямой эфир

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08:00 Франция готова ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

5 марта 2025
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19:00 Коррупция в киевской власти — эфир Киевское время

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17:50 Условие Трампа по Украине и позиция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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13:08 Макрон готовит срочное обращение к Трампу — эфир День.LIVE

Американский президент Дональд Трамп обратился к конгрессменам, где заявил, что все стороны готовы к переговорам. Между тем стало известно, что Трамп остановил обмен разведывательными данными между Украиной и США.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE 6 марта, который начнется в 13:00.

Эфир 6 марта День.LIVE

В эфире День.LIVE 6 марта ведущие Палво Ковальчук и Маргарита Стецюк обсудят ряд важных общественно-политических тем. Стало известно, что глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров, а также руководители разведок и дипломаты по поручению Владимира Зеленского должны связаться с США и получить официальную информацию о помощи.

Также бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который сейчас является послом Украины в Великобритании, рассказал о реакции страны на скандальные заявления Дональда Трампа в адрес Украины.

Тем временем руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что знает, когда будет известна схема будущего нападения России.

Гости сегодняшнего эфира:

  • Геннадий Дубов, кандидат юридических наук
  • Юрий Якименко, Президент Центра Разумкова
  • Олег Постернак, политтехнолог
  • Александр Косюк ("Фартовый"), офицер 3-го механизированного батальона 115 ОМБр ВСУ
  • Тарас Козак, депутат Киевского городского совета
  • Владимир Мороз, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии
  • Вячеслав Кириленко, вице-премьер-министр Украины (2014-2019).

Напомним, сегодня, 6 марта стало известно, что представители команды Дональда Трампа тайно переговорили с членами партии бывшего президента Украины Петра Порошенко и Юлией Тимошенко.

Также Новини.LIVE узнали подробности соглашения о полезных ископаемых и какие условия ставит Дональд Трамп.

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18:55 Ракетный удар по гостинице — в Кривом Роге увеличились жертвы

18:54 Зеленський назвав кроки, які змусять Росію завершити війну

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:42 Должны знать все учителя в Украине — что происходит с зарплатами

18:30 Наловили рыбы на 2 миллиона — на Одесчине задержали браконьеров

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17:50 Встреча Зеленского с союзниками в Брюсселе — эфир Вечір.LIVE

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Text

16:15 Выступление Келлога в Вашингтоне по Украине — прямой эфир

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15:20 Умеров встретился с Борисом Писториусом — прямой эфир

Text

13:00 Зеленский приехал в Брюссель — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:24 Саммит ЕС по Украине и европейской обороне — прямой эфир

Text

08:00 Франция готова ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

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