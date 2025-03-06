Зеленський приїхав до Брюсселя — ефір День.LIVE

Американський президент Дональд Трамп звернувся до конгресменів, де заявив, що всі сторони готові до переговорів. Тим часом стало відомо, що Трамп зупинив обмін розвідувальними даними між Україною та США.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE 6 березня, який розпочнеться о 13:00.

Ефір 6 березня День.LIVE

В ефірі День.LIVE 6 березня ведучі Палво Ковальчук та Маргарита Стецюк обговорять низку важливих суспільно-політичних тем. Стало відомо, що глава Міністерства оборони України Рустем Умєров, а також керівники розвідок та дипломати за дорученням Володимира Зеленського мають зв'язатися зі США та отримати офіційну інформацію щодо допомоги.

Також колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який нині є послом України у Великій Британії, розповів про реакцію країни на скандальні заяви Дональда Трампа на адресу України.

Тим часом керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що знає, коли буде відома схема майбутнього нападу Росії.



Гості сьогоднішнього ефіру:

Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук

Юрій Якименко, Президент Центру Разумкова

Олег Постернак, політтехнолог

Олександр Косюк ("Фартовий"), офіцер 3-го механізованого батальйону 115 ОМБр ЗСУ

Тарас Козак, депутат Київської міської ради

Володимир Мороз, народний депутат України, голова підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії

В’ячеслав Кириленко, віцепрем'єр-міністр України (2014–2019).

Нагадаємо, сьогодні, 6 березня стало відомо, що представники команди Дональда Трампа таємно переговорили з членами партії колишнього президента України Петра Порошенка та Юлією Тимошенко.

Також Новини.LIVE дізналися подробиці угоди про корисні копалини та які умови ставить Дональд Трамп.