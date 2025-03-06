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Зеленський приїхав до Брюсселя — ефір День.LIVE

Зеленський приїхав до Брюсселя — ефір День.LIVE

06 березня 2025 р. 13:00

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13:00 Зеленський приїхав до Брюсселя — ефір День.LIVE

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11:24 Саміт ЄС щодо України та європейської оборони — прямий ефір

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08:00 Франція готова ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

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19:00 Корупція у київській владі — ефір Київський час

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17:50 Умова Трампа щодо України і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

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13:08 Макрон готує термінове звернення до Трампа — ефір День.LIVE

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08:00 Що Зеленський написав у листі Трампу, — ефір Ранок.LIVE

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03:42Трамп почав виступ перед Конгрессом США — пряма трансляція

4 березня 2025
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19:25 Коли Україні відновлять постачання зброї — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Що буде з Україною без допомоги США, — ефір День.LIVE

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13:00 Зеленський приїхав до Брюсселя — ефір День.LIVE

Text

11:24 Саміт ЄС щодо України та європейської оборони — прямий ефір

Text

08:00 Франція готова ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

5 березня 2025
Text

19:00 Корупція у київській владі — ефір Київський час

Text

17:50 Умова Трампа щодо України і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Макрон готує термінове звернення до Трампа — ефір День.LIVE

Text

08:00 Що Зеленський написав у листі Трампу, — ефір Ранок.LIVE

Text

03:42 Трамп почав виступ перед Конгрессом США — пряма трансляція

4 березня 2025
Text

19:25 Коли Україні відновлять постачання зброї — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Що буде з Україною без допомоги США, — ефір День.LIVE

Американський президент Дональд Трамп звернувся до конгресменів, де заявив, що всі сторони готові до переговорів. Тим часом стало відомо, що Трамп зупинив обмін розвідувальними даними між Україною та США.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE 6 березня, який розпочнеться о 13:00.

Ефір 6 березня День.LIVE

В ефірі День.LIVE 6 березня ведучі Палво Ковальчук та Маргарита Стецюк обговорять низку важливих суспільно-політичних тем. Стало відомо, що глава Міністерства оборони України Рустем Умєров, а також  керівники розвідок та дипломати за дорученням Володимира Зеленського мають зв'язатися зі США та отримати офіційну інформацію щодо допомоги.

Також колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який нині є послом України у Великій Британії, розповів про реакцію країни на скандальні заяви Дональда Трампа на адресу України.

Тим часом керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що знає, коли буде відома схема майбутнього нападу Росії. 
 
Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук
  • Юрій Якименко, Президент Центру Разумкова
  • Олег Постернак, політтехнолог
  • Олександр Косюк ("Фартовий"), офіцер 3-го механізованого батальйону 115 ОМБр ЗСУ
  • Тарас Козак, депутат Київської міської ради
  • Володимир Мороз, народний депутат України, голова підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії
  • В’ячеслав Кириленко, віцепрем'єр-міністр України (2014–2019).

Нагадаємо, сьогодні, 6 березня стало відомо, що представники команди Дональда Трампа таємно переговорили з членами партії колишнього президента України Петра Порошенка та Юлією Тимошенко. 

Також Новини.LIVE дізналися подробиці угоди про корисні копалини та які умови ставить Дональд Трамп. 

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14:07 Зустріч Зеленського з лідерами ЄС у Брюсселі — заяви лідерів

Термінова новина

14:06 Зеленський зустрівся з прем'єром Бельгії

14:05 Лавров назвав заяву Макрона про ядерну зброю загрозою для РФ

14:03 WBA встановила Усику терміни для захисту чемпіонського титулу

13:58 Попри чиюсь незгоду — у Люксембурзі підтримали зміцнення оборони

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:58 Вимагали в одеситів гроші під виглядом ТЦК — деталі

13:58 Чиновника Тернопільської ОВА судили за хабарництво — деталі

13:53 Пакет допомоги на 20 млрд євро — деякі країни ЄС виступили проти

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19:00 Корупція у київській владі — ефір Київський час

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17:50 Умова Трампа щодо України і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

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