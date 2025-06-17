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Зеленский выступил с заявлением на саммите G7 — трансляция

Зеленский выступил с заявлением на саммите G7 — трансляция

17 июня 2025 г. 20:45

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Зеленский выступил с заявлением на саммите G7 — трансляция

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Зеленский на саммит G7 делает заявления по Украине — прямой эфир

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20:45 Зеленский выступил с заявлением на саммите G7 — трансляция

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18:17 Зеленский на саммите G7 и предупреждение Путину — эфир Вечір.LIVE

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18:11 Зеленский на саммит G7 делает заявления по Украине — прямой эфир

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18:05 Зеленский говорит с лидерами страны G7 о войне — трансляция

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13:12 Последствия атаки оккупантов на Киев — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня прибыл на саммит G7. Он проходит в Канаде.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Что известно о саммите G7

Премьер-министр Канады Марк Карни проводит двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудят актуальные вопросы, среди которых военная помощь Украине.

Напомним, во время пребывания на полях саммита стран "Группы семи" в Канаде Президент Украины Владимир Зеленский вместе с делегацией проведет ряд ключевых переговоров с международными партнерами.

Также мы сообщали, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны G7 усилить санкционное давление на Россию.

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