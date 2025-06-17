Зеленский выступил с заявлением на саммите G7 — трансляция

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня прибыл на саммит G7. Он проходит в Канаде.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Что известно о саммите G7

Премьер-министр Канады Марк Карни проводит двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудят актуальные вопросы, среди которых военная помощь Украине.

Напомним, во время пребывания на полях саммита стран "Группы семи" в Канаде Президент Украины Владимир Зеленский вместе с делегацией проведет ряд ключевых переговоров с международными партнерами.

Также мы сообщали, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны G7 усилить санкционное давление на Россию.