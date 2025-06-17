Зеленський виступив із заявою на саміті G7 — трансляція

Президент України Володимир Зеленський 17 червня прибув на саміт G7. Він відбувається в Канаді.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Що відомо про саміт G7

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні проводить двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорять актуальні питання, серед яких військова допомога Україні.

Нагадаємо, під час перебування на полях саміту країн "Групи семи" у Канаді Президент України Володимир Зеленський разом із делегацією проведе низку ключових переговорів з міжнародними партнерами.

Також ми повідомляли, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни G7 посилити санкційний тиск на Росію.