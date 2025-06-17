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Зеленський виступив із заявою на саміті G7 — трансляція

Зеленський виступив із заявою на саміті G7 — трансляція

17 червня 2025 р. 20:45

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Зеленський виступив із заявою на саміті G7 — трансляція

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Зеленський на саміті G7 та попередження Путіну — ефір Вечір.LIVE

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Зеленський на саміт G7 робить заяви щодо України — прямий ефір

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Зеленський говорить з лідерами краї G7 про війну — трансляція

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20:45 Зеленський виступив із заявою на саміті G7 — трансляція

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18:17 Зеленський на саміті G7 та попередження Путіну — ефір Вечір.LIVE

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18:11 Зеленський на саміт G7 робить заяви щодо України — прямий ефір

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18:05 Зеленський говорить з лідерами краї G7 про війну — трансляція

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13:12 Наслідки атаки окупантів на Київ — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський 17 червня прибув на саміт G7. Він відбувається в Канаді. 

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Що відомо про саміт G7

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні проводить двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорять актуальні питання, серед яких військова допомога Україні.

Нагадаємо, під час перебування на полях саміту країн "Групи семи" у Канаді Президент України Володимир Зеленський разом із делегацією проведе низку ключових переговорів з міжнародними партнерами.

Також ми повідомляли, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни G7 посилити санкційний тиск на Росію.

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21:06 Зеленський зустрівся з прем’єром Канади під час саміту G7

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:55 На Харківщині запустили програму "єОселя" — деталі від Верещук

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