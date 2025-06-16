Трамп делает срочные заявления на саммите G7 — трансляция

Президент США Дональд Трамп прибыл в Канаду для участия в саммите лидеров стран "Большой семерки" (G7). Американский лидер делает первые заявления.
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Трамп на G7
Встреча стран G7 проходит на фоне сложной международной ситуации, и ожидается, что в центре обсуждений будут глобальная безопасность, экономика и поддержка Украины.
Также американский лидер может встретиться на полях саммита G7 с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
В то же время украинский президент отметил, что на самом саммите G7 будут обсуждать замороженные российские активы и санкции.