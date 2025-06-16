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Трамп робить термінові заяви на саміті G7 — трансляція

Трамп робить термінові заяви на саміті G7 — трансляція

16 червня 2025 р. 18:30

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Трамп робить термінові заяви на саміті G7 — трансляція

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08:00 Розмова Трампа з Путіним й атаки на Ізраїль — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп прибув до Канади для участі в саміті лідерів країн "Великої сімки" (G7). Американський лідер робить перші заяви.

Подивитися трансляцію можна за посиланням.

Трамп на G7

Зустріч країн G7 відбувається на тлі складної міжнародної ситуації, і очікується, що у центрі обговорень будуть глобальна безпека, економіка та підтримка України. 

Також американський лідер може зустрітися на полях саміту G7 з Президентом України Володимиром Зеленським.

Водночас український президент зазначив, що на самому саміті G7 будуть обговорювати заморожені російські активи та санкції.

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19:10 Пільговий проїзд для ветеранів — в Україні хочуть змінити систему

19:07 Соратниця Орбана втрапила у скандал через антиукраїнське відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:04 У Кремлі скаржаться, що США скасували важливі переговори з РФ

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