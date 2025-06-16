Трамп робить термінові заяви на саміті G7 — трансляція

Президент США Дональд Трамп прибув до Канади для участі в саміті лідерів країн "Великої сімки" (G7). Американський лідер робить перші заяви.

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Трамп на G7

Зустріч країн G7 відбувається на тлі складної міжнародної ситуації, і очікується, що у центрі обговорень будуть глобальна безпека, економіка та підтримка України.

Також американський лідер може зустрітися на полях саміту G7 з Президентом України Володимиром Зеленським.

Водночас український президент зазначив, що на самому саміті G7 будуть обговорювати заморожені російські активи та санкції.