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Трамп выссказался о G7, а РФ атаковала Киев — эфир Ранок.LIVE

Трамп выссказался о G7, а РФ атаковала Киев — эфир Ранок.LIVE

17 июня 2025 г. 8:00

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16:38 Зеленский и лидер Австрии проводят пресс-конференцию — эфир

Президент США Дональд Трамп заявил, что "было ошибкой" исключать Россию из G8. А российские войска в ночь на вторник, 17 июня, совершили массированную атаку на Киев ракетами и дронами.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • полковник, военный эксперт Сергей Грабский;
  • начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус;
  • командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский;
  • народный депутат, партия "Слуга Народа", член комитета по вопросам молодежи и спорта Георгий Мазурашу;
  • директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Виталий Бала;
  • первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Михаил Непран;
  • израильский политолог, подполковник запаса ЦАХАЛа Арие Зайден;
  • синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • Исключение РФ из G8 было ошибкой и усложнило ситуацию, — Трамп;
  • Зеленский анонсировал разговор с Трампом;
  • Массированная атака на Киев этой ночью: погибшие, раненые и разрушения.

Напомним, в Соломенском районе Киева в результате российского обстрела повреждены два жилых дома. В одном из них полностью разрушен подъезд.

Также стало известно, что погибли 14 человек и есть пострадавшие. На месте продолжается разбор завалов.

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08:01 Части областей не повезет сегодня — прогноз погоды в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Украинцы с инвалидностью получат по 15 тыс. грн — подробности

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