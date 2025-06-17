Трамп выссказался о G7, а РФ атаковала Киев — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявил, что "было ошибкой" исключать Россию из G8. А российские войска в ночь на вторник, 17 июня, совершили массированную атаку на Киев ракетами и дронами.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- полковник, военный эксперт Сергей Грабский;
- начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус;
- командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский;
- народный депутат, партия "Слуга Народа", член комитета по вопросам молодежи и спорта Георгий Мазурашу;
- директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Виталий Бала;
- первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Михаил Непран;
- израильский политолог, подполковник запаса ЦАХАЛа Арие Зайден;
- синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:
- Исключение РФ из G8 было ошибкой и усложнило ситуацию, — Трамп;
- Зеленский анонсировал разговор с Трампом;
- Массированная атака на Киев этой ночью: погибшие, раненые и разрушения.
Напомним, в Соломенском районе Киева в результате российского обстрела повреждены два жилых дома. В одном из них полностью разрушен подъезд.
Также стало известно, что погибли 14 человек и есть пострадавшие. На месте продолжается разбор завалов.