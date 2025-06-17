Трамп выссказался о G7, а РФ атаковала Киев — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявил, что "было ошибкой" исключать Россию из G8. А российские войска в ночь на вторник, 17 июня, совершили массированную атаку на Киев ракетами и дронами.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

полковник, военный эксперт Сергей Грабский;

начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус;

командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский;

народный депутат, партия "Слуга Народа", член комитета по вопросам молодежи и спорта Георгий Мазурашу;

директор агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Виталий Бала;

первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Михаил Непран;

израильский политолог, подполковник запаса ЦАХАЛа Арие Зайден;

синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

Исключение РФ из G8 было ошибкой и усложнило ситуацию, — Трамп;

Зеленский анонсировал разговор с Трампом;

Массированная атака на Киев этой ночью: погибшие, раненые и разрушения.

Напомним, в Соломенском районе Киева в результате российского обстрела повреждены два жилых дома. В одном из них полностью разрушен подъезд.

Также стало известно, что погибли 14 человек и есть пострадавшие. На месте продолжается разбор завалов.