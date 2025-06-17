Трамп зробив заяву про G7, а РФ атакувала Київ — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявив, що "було помилкою" виключати Росію з G8. А російські війська в ніч проти вівторка, 17 червня, здійснили масовану атаку на Київ ракетами та дронами.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- полковник, військовий експерт Сергій Грабський;
- начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус;
- командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський;
- народний депутат, партія "Слуга Народу", член комітету з питань молоді і спорту Георгій Мазурашу;
- директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Віталій Бала;
- перший віце-президент Торгово-промислової палати Михайло Непран;
- ізраїльський політолог, підполковник запасу ЦАХАЛу Аріє Зайден;
- синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- Виключення РФ з G8 було помилкою та ускладнило ситуацію, — Трамп;
- Зеленський анонсував розмову з Трампом;
- Масована атака на Київ цієї ночі: загиблі, поранені та руйнування.
Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва внаслідок російського обстрілу пошкоджено два житлових будинки. В одному з них повністю зруйнований під'їзд.
Також стало відомо, що загинули 14 людей та є постраждалі. На місці триває розбір завалів.