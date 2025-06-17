Трамп зробив заяву про G7, а РФ атакувала Київ — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявив, що "було помилкою" виключати Росію з G8. А російські війська в ніч проти вівторка, 17 червня, здійснили масовану атаку на Київ ракетами та дронами.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

полковник, військовий експерт Сергій Грабський;

начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус;

командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський;

народний депутат, партія "Слуга Народу", член комітету з питань молоді і спорту Георгій Мазурашу;

директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Віталій Бала;

перший віце-президент Торгово-промислової палати Михайло Непран;

ізраїльський політолог, підполковник запасу ЦАХАЛу Аріє Зайден;

синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Виключення РФ з G8 було помилкою та ускладнило ситуацію, — Трамп;

Зеленський анонсував розмову з Трампом;

Масована атака на Київ цієї ночі: загиблі, поранені та руйнування.

Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва внаслідок російського обстрілу пошкоджено два житлових будинки. В одному з них повністю зруйнований під'їзд.

Також стало відомо, що загинули 14 людей та є постраждалі. На місці триває розбір завалів.