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Трамп зробив заяву про G7, а РФ атакувала Київ — ефір Ранок.LIVE

Трамп зробив заяву про G7, а РФ атакувала Київ — ефір Ранок.LIVE

17 червня 2025 р. 08:00

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08:00 Трамп зробив заяву про G7, а РФ атакувала Київ — ефір Ранок.LIVE

16 червня 2025
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21:00 Податки в Україні та гроші в тіні — Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE

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18:30 Трамп робить термінові заяви на саміті G7 — трансляція

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17:50 ЄС проти Білорусі і візит Зеленського на G7 — ефір Вечір.LIVE

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16:38 Зеленський та лідер Австрії проводять пресконференцію — ефір

Президент США Дональд Трамп заявив, що "було помилкою" виключати Росію з G8. А російські війська в ніч проти вівторка, 17 червня, здійснили масовану атаку на Київ ракетами та дронами.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • полковник, військовий експерт Сергій Грабський;
  • начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус;
  • командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський;
  • народний депутат, партія "Слуга Народу", член комітету з питань молоді і спорту Георгій Мазурашу;
  • директор агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Віталій Бала;
  • перший віце-президент Торгово-промислової палати Михайло Непран;
  • ізраїльський політолог, підполковник запасу ЦАХАЛу Аріє Зайден;
  • синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. 

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • Виключення РФ з G8 було помилкою та ускладнило ситуацію, — Трамп;
  • Зеленський анонсував розмову з Трампом;
  • Масована атака на Київ цієї ночі: загиблі, поранені та руйнування.

Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва внаслідок російського обстрілу пошкоджено два житлових будинки. В одному з них повністю зруйнований під'їзд.

Також стало відомо, що загинули 14 людей та є постраждалі. На місці триває розбір завалів.

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09:12 В КМВА сказали, скільки дронів і ракет летіло на Київ цієї ночі

09:10 Країни, “дружні до гаманця" — де в Європі жити найдешевше

09:07 Ракета пройшла аж до підвалу — Клименко про удар по будинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:57 Що дали АТЗ українському експорту — виграші галузей

08:53 Так воюють автократії — Єрмак відреагував на атаку Росії

08:50 Поява боргів у платіжках — Нафтогаз дав пояснення

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