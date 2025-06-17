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Зеленский на саммит G7 делает заявления по Украине — прямой эфир

Зеленский на саммит G7 делает заявления по Украине — прямой эфир

17 июня 2025 г. 18:11

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Премьер-министр Канады Марк Карни приветствует президента Украины Владимира Зеленского на саммите лидеров G7 в Кананаскисе накануне двусторонней встречи.

Посмотреть трансляцию можно по ссылке.

Карни встретил президента Зеленского

Карни поприветствовал Зеленского на саммите G7 в Кананаскисе перед запланированной двусторонней встречей.

Напомним, на полях саммита "Большой семерки" в Канаде у Президента Украины Владимира Зеленского и его команды запланирован ряд важных международных встреч.

Также мы сообщали, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны G7 усилить санкционное давление на Россию.

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