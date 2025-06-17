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Зеленський на саміт G7 робить заяви щодо України — прямий ефір

Зеленський на саміт G7 робить заяви щодо України — прямий ефір

17 червня 2025 р. 18:11

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18:17 Зеленський на саміті G7 та попередження Путіну — ефір Вечір.LIVE

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18:11 Зеленський на саміт G7 робить заяви щодо України — прямий ефір

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18:05 Зеленський говорить з лідерами краї G7 про війну — трансляція

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Прем'єр-міністр Канади Марк Карні вітає президента України Володимира Зеленського на саміті лідерів G7 у Кананаскисі напередодні двосторонньої зустрічі.

Подивитися трансляцію можна за посиланням.

Карні зустрів президента Зеленського

Карні привітав Зеленського на саміті G7 у Кананаскісі перед запланованою двосторонньою зустріччю.

Нагадаємо, на полях саміту "Великої сімки" у Канаді в Президента України Володимира Зеленського та його команди запланована низка важливих міжнародних зустрічей.

Також ми повідомляли, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни G7 посилити санкційний тиск на Росію.

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