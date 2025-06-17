Зеленський на саміт G7 робить заяви щодо України — прямий ефір

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні вітає президента України Володимира Зеленського на саміті лідерів G7 у Кананаскисі напередодні двосторонньої зустрічі.

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Карні зустрів президента Зеленського

Карні привітав Зеленського на саміті G7 у Кананаскісі перед запланованою двосторонньою зустріччю.

Нагадаємо, на полях саміту "Великої сімки" у Канаді в Президента України Володимира Зеленського та його команди запланована низка важливих міжнародних зустрічей.

Також ми повідомляли, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни G7 посилити санкційний тиск на Росію.