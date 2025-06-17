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Последствия атаки оккупантов на Киев — эфир День.LIVE

Последствия атаки оккупантов на Киев — эфир День.LIVE

17 июня 2025 г. 13:12

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Российские войска в ночь на вторник, 17 июня, убили 15 человек в Киеве. В частности, в Соломенском районе в результате прямого попадания ракеты разрушен подъезд многоэтажки.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • политолог Олег Саакян;
  • народный депутат, "Слуга Народа", комитет по вопросам экономического развития Богдан Кицак;
  • Президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
  • военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев;
  • заместитель директора Национального института стратегических исследований, доктор экономических наук Вячеслав Потапенко;
  • кандидат политических наук Виталий Сташук;
  • представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

  • Трамп объяснил, почему откладывает санкции против России;
  • Баллистическая ракета попала в многоэтажку в Соломенском районе;
  • В Киеве объявили День траура по погибшим в результате массированной атаки РФ;
  • В результате атаки РФ на Киев количество пострадавших возросло до 114.

Напомним, глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что под завалами дома в Соломенском районе могут находиться еще до 14 человек.

В то же время министерство обороны России сделало циничное заявление о якобы "достижении целей" во время атаки на Киев ночью.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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