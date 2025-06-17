Последствия атаки оккупантов на Киев — эфир День.LIVE

Российские войска в ночь на вторник, 17 июня, убили 15 человек в Киеве. В частности, в Соломенском районе в результате прямого попадания ракеты разрушен подъезд многоэтажки.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- политолог Олег Саакян;
- народный депутат, "Слуга Народа", комитет по вопросам экономического развития Богдан Кицак;
- Президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
- военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев;
- заместитель директора Национального института стратегических исследований, доктор экономических наук Вячеслав Потапенко;
- кандидат политических наук Виталий Сташук;
- представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.
Вместе с ведущими они обсудят такие темы:
- Трамп объяснил, почему откладывает санкции против России;
- Баллистическая ракета попала в многоэтажку в Соломенском районе;
- В Киеве объявили День траура по погибшим в результате массированной атаки РФ;
- В результате атаки РФ на Киев количество пострадавших возросло до 114.
Напомним, глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что под завалами дома в Соломенском районе могут находиться еще до 14 человек.
В то же время министерство обороны России сделало циничное заявление о якобы "достижении целей" во время атаки на Киев ночью.