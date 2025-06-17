Последствия атаки оккупантов на Киев — эфир День.LIVE

Российские войска в ночь на вторник, 17 июня, убили 15 человек в Киеве. В частности, в Соломенском районе в результате прямого попадания ракеты разрушен подъезд многоэтажки.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

политолог Олег Саакян;

народный депутат, "Слуга Народа", комитет по вопросам экономического развития Богдан Кицак;

Президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;

военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев;

заместитель директора Национального института стратегических исследований, доктор экономических наук Вячеслав Потапенко;

кандидат политических наук Виталий Сташук;

представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

Трамп объяснил, почему откладывает санкции против России;

Баллистическая ракета попала в многоэтажку в Соломенском районе;

В Киеве объявили День траура по погибшим в результате массированной атаки РФ;

В результате атаки РФ на Киев количество пострадавших возросло до 114.

Напомним, глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что под завалами дома в Соломенском районе могут находиться еще до 14 человек.

В то же время министерство обороны России сделало циничное заявление о якобы "достижении целей" во время атаки на Киев ночью.