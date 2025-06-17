Наслідки атаки окупантів на Київ — ефір День.LIVE

Російські війська в ніч проти вівторка, 17 червня, вбили 15 людей у Києві. Зокрема, у Солом'янському районі внаслідок прямого влучання ракети зруйнований під'їзд багатоповерхівки.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

політолог Олег Саакян;

народний депутат, "Слуга Народу", комітет з питань економічного розвитку Богдан Кицак;

Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;

військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов;

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, доктор економічних наук Вячеслав Потапенко;

кандидат політичних наук Віталій Сташук;

представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Трамп пояснив, чому відкладає санкції проти Росії;

Балістична ракета влучила у багатоповерхівку в Соломʼянському районі;

У Києві оголосили День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ;

Внаслідок атаки РФ на Київ кількість постраждалих зросла до 114.

Нагадаємо, голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що під завалами будинку у Солом'янському районі можуть перебувати ще до 14 людей.

Водночас міністерство оборони Росії зробило цинічну заяву про нібито "досягнення цілей" під час атаки на Київ вночі.