Наслідки атаки окупантів на Київ — ефір День.LIVE

Російські війська в ніч проти вівторка, 17 червня, вбили 15 людей у Києві. Зокрема, у Солом'янському районі внаслідок прямого влучання ракети зруйнований під'їзд багатоповерхівки.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- політолог Олег Саакян;
- народний депутат, "Слуга Народу", комітет з питань економічного розвитку Богдан Кицак;
- Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
- військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов;
- заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, доктор економічних наук Вячеслав Потапенко;
- кандидат політичних наук Віталій Сташук;
- представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- Трамп пояснив, чому відкладає санкції проти Росії;
- Балістична ракета влучила у багатоповерхівку в Соломʼянському районі;
- У Києві оголосили День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ;
- Внаслідок атаки РФ на Київ кількість постраждалих зросла до 114.
Нагадаємо, голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що під завалами будинку у Солом'янському районі можуть перебувати ще до 14 людей.
Водночас міністерство оборони Росії зробило цинічну заяву про нібито "досягнення цілей" під час атаки на Київ вночі.