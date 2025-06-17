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Наслідки атаки окупантів на Київ — ефір День.LIVE

Наслідки атаки окупантів на Київ — ефір День.LIVE

17 червня 2025 р. 13:12

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17:50 ЄС проти Білорусі і візит Зеленського на G7 — ефір Вечір.LIVE

Російські війська в ніч проти вівторка, 17 червня, вбили 15 людей у Києві. Зокрема, у Солом'янському районі внаслідок прямого влучання ракети зруйнований під'їзд багатоповерхівки.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • політолог Олег Саакян; 
  • народний депутат, "Слуга Народу", комітет з питань економічного розвитку Богдан Кицак;
  • Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
  • військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов;
  • заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, доктор економічних наук Вячеслав Потапенко;
  • кандидат політичних наук Віталій Сташук;
  • представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • Трамп пояснив, чому відкладає санкції проти Росії;
  • Балістична ракета влучила у багатоповерхівку в Соломʼянському районі;
  • У Києві оголосили День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ;
  • Внаслідок атаки РФ на Київ кількість постраждалих зросла до 114.

Нагадаємо, голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що під завалами будинку у Солом'янському районі можуть перебувати ще до 14 людей.

Водночас міністерство оборони Росії зробило цинічну заяву про нібито "досягнення цілей" під час атаки на Київ вночі.

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13:32 Експерт пояснив, чому РФ зменшила інтервали між атаками

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:25 Різко зросла активність Сонця — прогноз магнітних бур сьогодні

13:23 Сюрприз зі Скандинавії — Діденко спрогнозувала погоду в Україні

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