Зеленский и лидер Австрии проводят пресс-конференцию — эфир

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Австрии Александер Ван дер Беллен провели встречу в Вене. По итогам они проводят пресс-конференцию.

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Пресс-конференция Зеленского и лидера Австрии

Лидеры обратились к журналистам с заявлениями относительно ситуации в Украине. Кроме того, они будут говорить о европейской поддержке и двустороннем сотрудничестве.

Напомним, 16 июня Зеленский прибыл в Австрию, где встретится с политиками. В городе усилено присутствие полиции.

Ранее руководитель ОП Андрей Ермак рассказал, что на G7 у Зеленского с командой запланированы несколько важных международных встреч.