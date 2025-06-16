Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Зеленский и лидер Австрии проводят пресс-конференцию — эфир arrow
Зеленский и лидер Австрии проводят пресс-конференцию — эфир

Зеленский и лидер Австрии проводят пресс-конференцию — эфир

16 июня 2025 г. 16:38

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Зеленский и лидер Австрии проводят пресс-конференцию — эфир

Text

Заявление Макрона и встреча Зеленского и Трампа — эфир День.LIVE

Text

Разговор Трампа с Путиным и атаки на Израиль — эфир Ранок.LIVE

15 июня 2025
Text

Мировые лидеры прибывают на саммит G7, ждут Зеленского — эфир

14 июня 2025
Text

Американцы массово протестуют против Трампа — прямой эфир из США

Text

Самый масштабный военный парад Трампа в США — прямой эфир

Text

День рождения Трампа — что киевляне пожелали президенту США

13 июня 2025
Text

Культурная столица Украины - что одесситы знают о Львове

Text

Изменения для украинцев в ЕС и удары по Ирану — эфир Вечір.LIVE

Text

Атака Израиля на Иран и реакция Трампа — эфир День.LIVE

Text

16:38 Зеленский и лидер Австрии проводят пресс-конференцию — эфир

Text

13:00 Заявление Макрона и встреча Зеленского и Трампа — эфир День.LIVE

Text

08:00 Разговор Трампа с Путиным и атаки на Израиль — эфир Ранок.LIVE

15 июня 2025
Text

23:00 Мировые лидеры прибывают на саммит G7, ждут Зеленского — эфир

14 июня 2025
Text

17:43 Американцы массово протестуют против Трампа — прямой эфир из США

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Австрии Александер Ван дер Беллен провели встречу в Вене. По итогам они проводят пресс-конференцию.

Посмотреть прямой эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Пресс-конференция Зеленского и лидера Австрии

Лидеры обратились к журналистам с заявлениями относительно ситуации в Украине. Кроме того, они будут говорить о европейской поддержке и двустороннем сотрудничестве.

Напомним, 16 июня Зеленский прибыл в Австрию, где встретится с политиками. В городе усилено присутствие полиции.

Ранее руководитель ОП Андрей Ермак рассказал, что на G7 у Зеленского с командой запланированы несколько важных международных встреч.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

17:03 Зеленский объяснил, о чем будет говорить с Трампом

16:57 Приготовьте зонтики — какая погода будет в Одессе завтра

16:57 Apple убрала из iOS 26 фишку, за которую ненавидели будильник

Text

16:38 Зеленский и лидер Австрии проводят пресс-конференцию — эфир

16:37 На части иранского ядерного объекта произошел обвал — фото

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:32 Как николаевские морпехи отбивают штурм россиян (видео)

16:29 Обмен тел — как Россия усложняет процесс идентификации

16:15 В Politico предположили, когда Трамп ударит санкциями по РФ

16:10 Продажа лома железа — какой доход получат украинцы в июне

15:57 Южного больше нет, только Пивденное — на Одесчине сменили знак

17:03 Зеленский объяснил, о чем будет говорить с Трампом

16:57 Приготовьте зонтики — какая погода будет в Одессе завтра

16:57 Apple убрала из iOS 26 фишку, за которую ненавидели будильник

16:37 На части иранского ядерного объекта произошел обвал — фото

16:32 Как николаевские морпехи отбивают штурм россиян (видео)

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:29 Обмен тел — как Россия усложняет процесс идентификации

16:15 В Politico предположили, когда Трамп ударит санкциями по РФ

16:10 Продажа лома железа — какой доход получат украинцы в июне

15:57 Южного больше нет, только Пивденное — на Одесчине сменили знак

15:48 Ночью холод, а днем дождь — прогноз погоды в Киеве на завтра

22:33 Что скрывается за переговорами с Россией — какие планы у врага

12 июня

18:33 Черешня, клубника и абрикосы — как изменились цены на Привозе

06:33 Украинские фрукты — какая будет на них цена в этом году

10 июня

22:33 Ситуация с фруктами в Украине — насколько пострадали сады

06:33 Курортный сезон в Одессе — мнения горожан о безопасности моря

9 июня

22:33 Мобилизация украинок — юридические нюансы, что нужно знать

19:44 Черное море, ресурсы, оружие — интересы США в Украине

06:33 Туризм во время войны — будет ли курортный сезон в Одессе

6 июня

06:33 За что любят Одессу и как сделать ее привлекательной уже сегодня

5 июня

22:33 Подготовка пляжей и отелей — каким будет лето в Одессе 2025

Text

16:38 Зеленский и лидер Австрии проводят пресс-конференцию — эфир

Text

13:00 Заявление Макрона и встреча Зеленского и Трампа — эфир День.LIVE

Text

08:00 Разговор Трампа с Путиным и атаки на Израиль — эфир Ранок.LIVE

15 июня
Text

23:00 Мировые лидеры прибывают на саммит G7, ждут Зеленского — эфир

14 июня
Text

17:43 Американцы массово протестуют против Трампа — прямой эфир из США

Видео по теме

Все видео
Заявление Макрона и встреча Зеленского и Трампа — эфир День.LIVE

Заявление Макрона и встреча Зеленского и Трампа — эфир День.LIVE

16 июня 2025 г. 13:00
Разговор Трампа с Путиным и атаки на Израиль — эфир Ранок.LIVE

Разговор Трампа с Путиным и атаки на Израиль — эфир Ранок.LIVE

16 июня 2025 г. 8:00
Мировые лидеры прибывают на саммит G7, ждут Зеленского — эфир

Мировые лидеры прибывают на саммит G7, ждут Зеленского — эфир

15 июня 2025 г. 23:00
Американцы массово протестуют против Трампа — прямой эфир из США

Американцы массово протестуют против Трампа — прямой эфир из США

14 июня 2025 г. 17:43
Самый масштабный военный парад Трампа в США — прямой эфир

Самый масштабный военный парад Трампа в США — прямой эфир

14 июня 2025 г. 16:15
День рождения Трампа — что киевляне пожелали президенту США

День рождения Трампа — что киевляне пожелали президенту США

14 июня 2025 г. 14:24
Культурная столица Украины - что одесситы знают о Львове

Культурная столица Украины - что одесситы знают о Львове

13 июня 2025 г. 18:45
Изменения для украинцев в ЕС и удары по Ирану — эфир Вечір.LIVE

Изменения для украинцев в ЕС и удары по Ирану — эфир Вечір.LIVE

13 июня 2025 г. 17:50

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации