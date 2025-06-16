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Зеленський та лідер Австрії проводять пресконференцію — ефір

Зеленський та лідер Австрії проводять пресконференцію — ефір

16 червня 2025 р. 16:38

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Президент України Володимир Зеленський та лідер Австрії Александер Ван дер Беллен провели зустріч у Відні. За підсумками вони проводять пресконференцію.

Подивитися прямий ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Пресконференція Зеленського та лідера Австрії

Лідери звернулися до журналістів із заявами щодо ситуації в Україні. Крім того, вони говоритимуть про європейську підтримку та двосторонню співпрацю.

Нагадаємо, 16 червня Зеленський прибув до Австрії, де зустрінеться з політиками. У місті посилена присутність поліції. 

Раніше керівник ОП Андрій Єрмак розповів, що на G7 у Зеленського з командою заплановані декілька важливих міжнародних зустрічей.

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17:30 Бронь від мобілізації — хто з українців отримає у липні 2025

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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