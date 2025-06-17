Зеленский на саммите G7 и предупреждение Путину — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о визите президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7, который начался в Канаде. Также узнаем о новых санкциях, которые Великобритания ввела против России.
Посмотреть эфир можно по ссылке.
Другие темы эфира:
- Белый дом свернул группу, которая давила на РФ, чтобы ускорить переговоры
- Турция ускоряет производство ракет на фоне обострения Ближнего Востока;
- Глава МИД Франции посоветовал Кремлю начать "устанавливать мир" с Украины;
- Ночной удар РФ по Киеву: из-под завалов многоэтажки достали тела еще пяти погибших;
- Израиль пригрозил, что верховный лидер Ирана может повторить судьбу Хусейна.
Гости сегодняшнего эфира:
- народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк;
- израильский историк и журналист Шимон Бриман;
- народный депутат от партии "Слуга Народа", член комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак;
- общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин;
- управляющий партнер национальной антикризисной группы Тарас Загородний;
- доктор педагогических наук, писатель Дима Зицер.
Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский будет иметь много двусторонних и многосторонних переговоров с лидерами ведущих стран мира на саммите G7.
Также мы писали, что в Киеве объявили День траура по погибшим в результате российской атаки.