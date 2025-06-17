Зеленський на саміті G7 та попередження Путіну — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про візит президента України Володимира Зеленського на саміт G7, який розпочався у Канаді. Також дізнаємося про нові санкції, які Велика Британія запровадила проти Росії.
Подивитися ефір можна за посиланням.
Інші теми ефіру:
- Білий дім згорнув групу, яка тиснула на РФ, щоб прискорити переговори
- Туреччина прискорює виробництво ракет на фоні загострення Близького Сходу;
- Глава МЗС Франції порадив Кремлю почати "встановлювати мир" з України;
- Нічний удар РФ по Києву: з-під завалів багатоповерхівки дістали тіла ще п'яти загиблих;
- Ізраїль пригрозив, що верховний лідер Ірану може повторити долю Хусейна.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;
- ізраїльський історик та журналіст Шимон Бріман;
- народний депутат від партії"Слуга Народу", член комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак;
- громадський та політичний діяч зі США Юрій Рашкін;
- керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній;
- доктор педагогічних наук, письменник Діма Зіцер.
Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський матиме багато двосторонніх і багатосторонніх переговорів з лідерами провідних країн світу на саміті G7.
Також ми писали, що у Києві оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.