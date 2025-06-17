Зеленський на саміті G7 та попередження Путіну — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про візит президента України Володимира Зеленського на саміт G7, який розпочався у Канаді. Також дізнаємося про нові санкції, які Велика Британія запровадила проти Росії.

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Інші теми ефіру:

Білий дім згорнув групу, яка тиснула на РФ, щоб прискорити переговори

Туреччина прискорює виробництво ракет на фоні загострення Близького Сходу;

Глава МЗС Франції порадив Кремлю почати "встановлювати мир" з України;

Нічний удар РФ по Києву: з-під завалів багатоповерхівки дістали тіла ще п'яти загиблих;

Ізраїль пригрозив, що верховний лідер Ірану може повторити долю Хусейна.

Гості сьогоднішнього ефіру:

народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;

ізраїльський історик та журналіст Шимон Бріман;

народний депутат від партії"Слуга Народу", член комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак;

громадський та політичний діяч зі США Юрій Рашкін;

керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній;

доктор педагогічних наук, письменник Діма Зіцер.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський матиме багато двосторонніх і багатосторонніх переговорів з лідерами провідних країн світу на саміті G7.

Також ми писали, що у Києві оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.