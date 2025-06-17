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Зеленский говорит с лидерами страны G7 о войне — трансляция

Зеленский говорит с лидерами страны G7 о войне — трансляция

17 июня 2025 г. 18:05

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18:17 Зеленский на саммите G7 и предупреждение Путину — эфир Вечір.LIVE

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18:11 Зеленский на саммит G7 делает заявления по Украине — прямой эфир

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18:05 Зеленский говорит с лидерами страны G7 о войне — трансляция

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Во вторник, 17 июня, в курортном городке Кананаскис (провинция Альберта, Канада) продолжается второй день саммита лидеров стран "Большой семерки" (G7). К мероприятию присоединился Президент Украины Владимир Зеленский.

Прямую трансляцию можно посмотреть по ссылке.

Зеленский говорит с лидерами стран G7

Глава украинского государства участвует в переговорах с лидерами ведущих демократий мира относительно ситуации на фронте и дальнейшей международной поддержки в борьбе с российской агрессией.

Зеленский также отметил, что на встрече будут обсуждать замороженные российские активы и санкции. По его словам, нужны прайскепы на энергоносители, на российскую нефть.

Напомним, президент США Дональд Трамп неожиданно покинул саммит G7 в Канаде раньше, чем планировалось. Его досрочный отъезд состоялся несмотря на запланированную встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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18:17 Зеленский на саммите G7 и предупреждение Путину — эфир Вечір.LIVE

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18:05 Зеленский говорит с лидерами страны G7 о войне — трансляция

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