Зеленський говорить з лідерами краї G7 про війну — трансляція

У вівторок, 17 червня, у курортному містечку Кананаскіс (провінція Альберта, Канада) триває другий день саміту лідерів країн "Великої сімки" (G7). До заходу приєднався Президент України Володимир Зеленський.

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Зеленський говорить з лідерами країн G7

Глава української держави бере участь у переговорах із лідерами провідних демократій світу щодо ситуації на фронті та подальшої міжнародної підтримки у боротьбі з російською агресією.

Зеленський також зазначив, що на зустрічі будуть обговорювати заморожені російські активи та санкції. За його словами, потрібні прайскепи на енергоносії, на російську нафту.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп несподівано залишив саміт G7 у Канаді раніше, ніж планувалося. Його достроковий від’їзд відбувся попри заплановану зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.