ЕС против Беларуси и визит Зеленского на G7 — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о визите Президента Украины Владимира Зеленского в Австрию и на саммит G7, который начался в Канаде. Также узнаем о санкциях ЕС против Беларуси.

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Гости сегодняшнего эфира:

народный депутат от партии "Батькивщина", член комитета по вопросам правовой политики, первый заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;

народный депутат от партии "Слуга Народа", член комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Украине Руслан Горбенко;

народный депутат от партии "Слуга Народа", председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев;

руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS" Илья Несходовский;

соучредитель аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе;

адвокат, юрист Ростислав Кравец;

пресс-секретарь Армии обороны Израиля Анна Уколова;

капитан Армии Обороны Израиля в запасе, военный эксперт из Израиля Григорий Тамар.

Напомним, министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что Россия намеренно усложняет Украине процесс идентификации тел павших военных.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита G7.