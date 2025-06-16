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ЄС проти Білорусі і візит Зеленського на G7 — ефір Вечір.LIVE

ЄС проти Білорусі і візит Зеленського на G7 — ефір Вечір.LIVE

16 червня 2025 р. 17:50

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ЄС проти Білорусі і візит Зеленського на G7 — ефір Вечір.LIVE

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Зеленський та лідер Австрії проводять пресконференцію — ефір

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17:50 ЄС проти Білорусі і візит Зеленського на G7 — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Заява Макрона та зустріч Зеленського й Трампа — ефір День.LIVE

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08:00 Розмова Трампа з Путіним й атаки на Ізраїль — ефір Ранок.LIVE

15 червня 2025
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23:00 Світові лідери прибувають на саміт G7, чекають Зеленського — ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про візит Президента України Володимира Зеленського в Австрію та на саміт G7, який розпочався у Канаді. Також дізнаємося про санкції ЄС проти Білорусі.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Інші теми ефіру

  • У Євросоюзі придумали, як заборонити російський газ без наслідків
  • Східний фланг НАТО готує лікарні до можливого вторгнення Росії
  • Трамп скептично ставиться до втягування США у війну Ірану та Ізраїлю
  • Під час останніх репатріацій РФ передала й останки своїх військових, змішані з тілами українців
  • У Трампа може з'явитися настрій вдарити по Росії санкціями найближчими тижнями

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • народний депутат від партії "Батьківщина", член комітету з питань правової політики, перший заступник голови української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;
  • народний депутат від партії "Слуга Народу", член комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій в Україні Руслан Горбенко;
  • народний депутат від партії "Слуга Народу", голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев;
  • керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS" Ілля Несходовський;
  • співзасновник аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе;
  • адвокат, юрист Ростислав Кравець;
  • речниця Армії оборони Ізраїлю Анна Уколова;
  • капітан Армії Оборони Ізраїлю в запасі, військовий експерт з Ізраїлю Григорій Тамар.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що Росія навмисно ускладнює Україні процес ідентифікації тіл полеглих військових.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп може зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським на полях саміту G7. 

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17:30 Бронь від мобілізації — хто з українців отримає у липні 2025

17:28 Саміт G7 — Зеленський назвав ключові питання обговорень

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:19 РФ хотіла міняти українських дітей на військових, — Зеленський

17:14 Зеленський обговорив з президентом Австрії підтримку України

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