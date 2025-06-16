ЄС проти Білорусі і візит Зеленського на G7 — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про візит Президента України Володимира Зеленського в Австрію та на саміт G7, який розпочався у Канаді. Також дізнаємося про санкції ЄС проти Білорусі.

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Гості сьогоднішнього ефіру:

народний депутат від партії "Батьківщина", член комітету з питань правової політики, перший заступник голови української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;

народний депутат від партії "Слуга Народу", член комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій в Україні Руслан Горбенко;

народний депутат від партії "Слуга Народу", голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев;

керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS" Ілля Несходовський;

співзасновник аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе;

адвокат, юрист Ростислав Кравець;

речниця Армії оборони Ізраїлю Анна Уколова;

капітан Армії Оборони Ізраїлю в запасі, військовий експерт з Ізраїлю Григорій Тамар.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що Росія навмисно ускладнює Україні процес ідентифікації тіл полеглих військових.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп може зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським на полях саміту G7.