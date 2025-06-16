ЄС проти Білорусі і візит Зеленського на G7 — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про візит Президента України Володимира Зеленського в Австрію та на саміт G7, який розпочався у Канаді. Також дізнаємося про санкції ЄС проти Білорусі.
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Інші теми ефіру
- У Євросоюзі придумали, як заборонити російський газ без наслідків
- Східний фланг НАТО готує лікарні до можливого вторгнення Росії
- Трамп скептично ставиться до втягування США у війну Ірану та Ізраїлю
- Під час останніх репатріацій РФ передала й останки своїх військових, змішані з тілами українців
- У Трампа може з'явитися настрій вдарити по Росії санкціями найближчими тижнями
Гості сьогоднішнього ефіру:
- народний депутат від партії "Батьківщина", член комітету з питань правової політики, перший заступник голови української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;
- народний депутат від партії "Слуга Народу", член комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій в Україні Руслан Горбенко;
- народний депутат від партії "Слуга Народу", голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев;
- керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "ANTS" Ілля Несходовський;
- співзасновник аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе;
- адвокат, юрист Ростислав Кравець;
- речниця Армії оборони Ізраїлю Анна Уколова;
- капітан Армії Оборони Ізраїлю в запасі, військовий експерт з Ізраїлю Григорій Тамар.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що Росія навмисно ускладнює Україні процес ідентифікації тіл полеглих військових.
Також ми писали, що президент США Дональд Трамп може зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським на полях саміту G7.